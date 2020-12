Ailelere “Belirli bir düzeye kadar sınav kaygısı, yarar sağlar” uyarısı

“Okul, öğrenci için sadece bir eğitim-öğretim yuvası değil”

Covid-19 sürecinin hem sınav kaygısını arttırıcı hem de belirtilerini şiddetlendirici yeni bir eğitim-öğretim sistemini oluşturduğunu söyleyen Kaplan, “Şu an içerisinde bulunduğumuz yeni sistemde öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetlerine online devam ediyor. Daha önceki senelerde online eğitim-öğretim almamış öğrenciler bu yeni sisteme alışmaya çalışıyorlar. Okullarda yürütülen örgün eğitim modelinin yerine pandemi nedeniyle gelen online eğitim süreci, öğrencilerin yeni alışkanlıklar ve beceriler edinmesini gerektiriyor. Öğrencilerin bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile dersi dinleme ve takip etme alışkanlıklarının olmaması, konuları tam öğrenememe endişesi oluşturuyor ve bu durum sınav kaygısını da arttırıcı bir unsur haline geliyor. Örgün eğitim sisteminde sabah okula gelmek için hazırlanan ve evden erken çıkan öğrenciler, online eğitimde okula gelmek için hazırlık aşaması olmamasından dolayı daha geç uyanma ve hatta sabah yapılan ilk online derslere geç kalma eğilimi gösteriyor. Bu durum zamanla bir uyku düzeni problemi haline geliyor, öğrenciler daha geç saatlerde uyumaya ve daha geç saatlerde uyanmaya başlıyor. Uyku düzeninde yaşanılan problemler öğrencinin ders ve sınav performansına etki ediyor. Sınavda tüm konulardan sorumlu olduklarını bilen öğrenciler, birkaç ay sonra konular eksiltilirse düşüncesiyle bazı konulara çalışmaya çekiniyor ve çalıştığım konular eksiltilir mi acaba düşüncesi de sınav kaygısını arttırıyor. Tüm bunlara ek olarak öğretmenlerini ve okul arkadaşlarını hafta içi her gün gören, onlarla yüz yüze diyalog kurabilen öğrenciler şu an online diyalog kuruyor. Okul, öğrenci için sadece bir eğitim-öğretim yuvası değil; okul aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşebilecekleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri, ilişki geliştirebilecekleri bir alandır. Öğrencilerin sosyalleştiği ve ilişki geliştirdikleri bu alana, pandemi nedeniyle erişememeleri öğrencilerde motivasyon kaybına yol açıyor” dedi.