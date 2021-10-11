Ailesi çok kızacak! Lottie Moss, OnlyFans hesabını duyurmak için olay paylaşımlar yaptı

Ünlü model ablası Kate Moss gibi modellik kariyerini devam ettiren Lottie Moss, aynı zamanda sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor.

Moss ablası gibi işiyle gündeme gelmek yerine son dönemde açıklamaları ve müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz süreçte OnlyFans hesabındaki paylaşımlarından dolayı gündemde olan isim o hesabına kullanıcı çekmek için Instagram'dan şoke eden paylaşımlar yaptı.

Siyah iç çamaşır ve tanga giyip erotik pozlarının bir kısmını paylaşan Lottie Moss devamı için ise kendi hesabının linkini verdi.

Erotik sitelerde para karşılığı çıplak video ve fotoğraflarını satan Lottie Moss’un bu yüzden ailesiyle arası açılmıştı. Ancak ünlü model bu konuda geri adım atmamakta kararlı.



