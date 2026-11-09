MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Samar Dadgar bir anda fenalaştı, anafilaksi geçirdi! Ameliyatı erteledi

Diz ameliyatı olmak için hastaneye yatan Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hastanede resmen kabusu yaşadı. Dadgar hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra ise soluğu acilde aldı.

Samar Dadgar bir anda fenalaştı, anafilaksi geçirdi! Ameliyatı erteledi
Nebahat Kübra Akalın

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz ameliyatı öncesinde hastanede resmen kabusu yaşadı. Operasyona iki gün kala hastanede fenalaşan Dadgar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatının ertelendiğini duyurdu.

Samar Dadgar bir anda fenalaştı, anafilaksi geçirdi! Ameliyatı erteledi 1

'HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM'

Diz ameliyatına hazırlanan ve dinlenmek amacıyla hastaneye yatırılan Samar Dadgar verilen serumdan kısa süre sonra fenalaştı. Ünlü isim "Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi" diyerek şunları yazdı:
Samar Dadgar bir anda fenalaştı, anafilaksi geçirdi! Ameliyatı erteledi 2

"BİLİNCİM GİDİP GELİYORDU"

"Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var."

Özcan Deniz'in eşi daha sonra hastaneden ayrılma kararı aldı. Samar Dadgar evine gittikten sonra yeniden fenalaştı ve soluğu acilde aldı.
Samar Dadgar bir anda fenalaştı, anafilaksi geçirdi! Ameliyatı erteledi 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkını ilan etti! Kısmetse Olur'un yıldızıyla sevgili...Aşkını ilan etti! Kısmetse Olur'un yıldızıyla sevgili...
Beyni bağışlanacak: Sağlık durumundaki gerileme yürek burktu!Beyni bağışlanacak: Sağlık durumundaki gerileme yürek burktu!

Anahtar Kelimeler:
Samar Dadgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

"Jigolo bara gittik" diyerek anlattı: "Garsonlar görünce..."

"Jigolo bara gittik" diyerek anlattı: "Garsonlar görünce..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.