Samar Dadgar bir anda fenalaştı, anafilaksi geçirdi! Ameliyatı erteledi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz ameliyatı öncesinde hastanede resmen kabusu yaşadı. Operasyona iki gün kala hastanede fenalaşan Dadgar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatının ertelendiğini duyurdu.

'HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM'

Diz ameliyatına hazırlanan ve dinlenmek amacıyla hastaneye yatırılan Samar Dadgar verilen serumdan kısa süre sonra fenalaştı. Ünlü isim "Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi" diyerek şunları yazdı:



"BİLİNCİM GİDİP GELİYORDU"

"Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var."

Özcan Deniz'in eşi daha sonra hastaneden ayrılma kararı aldı. Samar Dadgar evine gittikten sonra yeniden fenalaştı ve soluğu acilde aldı.

