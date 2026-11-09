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Buse Terim Tim Cook ile görüştü! "Fatih Terim'in kızı..." eleştirisine patladı

Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'un İstanbul ziyareti gündem oldu. Cook ile röportaj yapan Buse Terim, Fatih Terim'in kızı olması üzerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

Buse Terim Tim Cook ile görüştü! "Fatih Terim'in kızı..." eleştirisine patladı
Nebahat Kübra Akalın

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook İstanbul'a geldi. Cook'un İstanbul ziyaretinin duraklarından biri de Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası oldu.

Cook'a burada Fatih Terim'in kızı Buse Terim de eşlik etti. Buse Terim Cook ile gerçekleştirdiği röportajı sosyal medya hesaplarından da yayınladı.

Buse Terim Tim Cook ile görüştü! "Fatih Terim in kızı..." eleştirisine patladı 1

Bir kişi Buse Terim'in Tim Cook ile röportaj yapmasını eleştirdi ve "Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bu kadın yerine gerçek gazeteciler ile bir araya gelme fikri kimsenin aklına gelmez. Önceden hazırlanmış sorular ve cevapları... İşte Apple Gezegeni bu...” dedi.

BUSE TERİM SESSİZ KALMADI

Buse Terim bu eleştiriyi sayfasında paylaşıp tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Buse Terim Tim Cook ile görüştü! "Fatih Terim in kızı..." eleştirisine patladı 2

"Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hâlâ buradan vurmak kalmadı ya... Bu buluşma ‘içerik üreticileriyle’ gerçekleşti, Türkiye'de bunu yapan 4 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben yazmazdım."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
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