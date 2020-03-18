Ailesiyle birlikte karantinada olan Ronaldo'ya deprem şoku

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İtalya'da 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olurken, hayatı da durma noktasına getirdi. Serie A'da Juventus forması giyen Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin testlerinin pozitif çıkması sonrası ülkeyi terk etmişti.

Ancak Ronaldo, salgından kaçarken depremle sarsıldı. Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun kaldığı adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Adada bazı kayaların yolları engellediği ancak herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı aktarıldı.

Deniz seviyesinin 10 kilometre altında merkez üssü Madeira kıyılarında olan deprem adada büyük bir paniğe neden oldu. 290 bin kişiyi aşkın kişinin yaşadığı adada en son deprem 12 yıl önce yaşanmıştı. Son 1 haftada yaşanan iki deprem büyük bir paniğe neden oldu.



