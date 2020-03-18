SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ailesiyle birlikte karantinada olan Ronaldo'ya deprem şoku

Ailesiyle birlikte karantinada olan Ronaldo'ya deprem şoku

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, koronavirüs sebebiyle memleketi Madeira'da kendisini ve ailesini karantinaya almıştı. Ronaldo'nun karantinada olduğu Madeira'da 1 hafta içinde 2 deprem meydana geldi. Deprem adada paniğe neden oldu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İtalya'da 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olurken, hayatı da durma noktasına getirdi. Serie A'da Juventus forması giyen Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin testlerinin pozitif çıkması sonrası ülkeyi terk etmişti.

Ancak Ronaldo, salgından kaçarken depremle sarsıldı. Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun kaldığı adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Adada bazı kayaların yolları engellediği ancak herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı aktarıldı.

Deniz seviyesinin 10 kilometre altında merkez üssü Madeira kıyılarında olan deprem adada büyük bir paniğe neden oldu. 290 bin kişiyi aşkın kişinin yaşadığı adada en son deprem 12 yıl önce yaşanmıştı. Son 1 haftada yaşanan iki deprem büyük bir paniğe neden oldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimlerSpor camiasında koronavirüse yakalanan isimler
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldo koronavirüs İtalya Madeira

En Çok Okunan Haberler

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Şok! Koronavirüse yakandı

Şok! Koronavirüse yakandı

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailesiyle birlikte karantinada olan Ronaldo'ya deprem şoku

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar Euro

Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu

Galatasaraylı isim karantinada! İşte koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

FIFA Başkanı Infantino'dan erteleme talebi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi...

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.