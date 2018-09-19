Ajax 3 - 0 AEK (Şampiyonlar Ligi)

Hollanda'nın ekol takımlarından Ajax, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk hafta maçında Amsterdam'da Yunanistan şampiyonu AEK'yı konuk etti. 3 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Ajax, taraftarlarının önünde AEK'yı 3-0 mağlup etti ve sezona 3 puan ile başladı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 90. dakikalarda Nicolas Tagliafico ve 77. dakikada Donny van de Beek kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Ajax, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. AEK ise Yunanistan'da Benfica'yı ağırlayacak.
MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)
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