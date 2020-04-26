Ajax'a kiralık gönderilen Ryan Babel için açıklama geldi

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden kurtulmak için hamleler yapmaya hazırlanan ve yaz aylarında birçok oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'a Hollanda'dan istemediği bir haber geldi.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, kiralık oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını ve Ryan Babel'in de kulübü Galatasaray'a döneceğini, geleceğini kendisinin belirleyeceğini açıkladı. Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" ifadelerini kullandı.





