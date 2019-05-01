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Ajax finale göz kırptı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ajax, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Ajax finale göz kırptı!

57 yıllık yarı final hasretine son veren İngiltere'nin Tottenham takımı, 22 yıl sonra yarı finale çıkan Hollanda kulübü Ajax'ı ağırladı.

Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.

İkinci devrede gol için yüklenen Tottenham'a karşı ani ataklar geliştiren Ajax, 78. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak Neres'in şutu direkten döndü.

Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 8 Mayıs Çarşamba günü Amsterdam kentinde oynanacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
uefa şampiyonlar ligi ajax Tottenham

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