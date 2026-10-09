FIFA sıralaması güncellendi! Dört yenilgi sonrası Türkiye'nin yeri belli oldu

FIFA, ekim ayına ilişkin dünya sıralamasını açıkladı. Son dört karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, güncel listede dört basamak geriledi. Zirvede ise İspanya yer alırken Portekiz iki sıra yükselerek ilk beşe girdi.

A MİLLİ TAKIM DÖRT BASAMAK GERİLEDİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ekim ayı dünya sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Son dönemde istediği sonuçları alamayan A Milli Futbol Takımı, üst üste yaşadığı dört mağlubiyetin ardından sıralamada gerileme yaşadı.

Ayın güncellemesiyle birlikte dört basamak düşen Türkiye, 1563,54 puanla 31. sırada kendisine yer buldu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin rakipleri arasında bulunan Fransa, 1958,86 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Belçika 1779,17 puanla sekizinci, İtalya ise 1713 puanla 15. sırada kaldı.

ZİRVENİN SAHİBİ İSPANYA

FIFA sıralamasının ilk dört basamağında değişiklik yaşanmadı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2011,57 puanla liderliğini sürdürdü. Dünya Kupası finalisti Arjantin 1972,80 puanla ikinci, Fransa 1958,86 puanla üçüncü, İngiltere ise 1925,59 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Portekiz, iki basamaklık yükselişle 1807,69 puana ulaştı ve beşinci sıraya yerleşti. Brezilya 1806,51 puanla altıncı, Fas 1805,34 puanla yedinci, Belçika sekizinci, Hollanda dokuzuncu ve Meksika onuncu sırada kendisine yer buldu.

FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralamasını 18 Kasım Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

GÜNCEL SIRALAMA

1) İspanya: 2011,57 puan

2) Arjantin: 1972,80 puan

3) Fransa: 1958,86 puan

4) İngiltere: 1925,59 puan

5) Portekiz: 1807,69 puan

6) Brezilya: 1806,51 puan

7) Fas: 1805,34 puan

8) Belçika: 1779,17 puan

9) Hollanda: 1778,61 puan

10) Meksika: 1738,48 puan

31) Türkiye: 1563,54 puan