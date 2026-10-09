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Her an imzayı atabilir! Onyekuru Türkiye'ye geri dönüyor

Bursaspor, kanat hattını güçlendirmek için son olarak Gençlerbirliği forması giyen Henry Onyekuru ile temaslarını hızlandırdı. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken, yeşil-beyazlıların yarım sezonluk sözleşme ve opsiyon planı üzerinde durduğu öğrenildi.

Her an imzayı atabilir! Onyekuru Türkiye'ye geri dönüyor
Cevdet Berker İşleyen

Kanat hattına takviye yapmayı planlayan Bursaspor, bonservisi elinde bulunan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Yeşil-beyazlı yönetimin 29 yaşındaki oyuncuyla yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Her an imzayı atabilir! Onyekuru Türkiye ye geri dönüyor 1

Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Henry Onyekuru ile ilgilenen Bursaspor, transfer konusunda aceleci davranmıyor. Bonservisi elinde bulunan Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde taraflar istedikleri zaman sözleşme imzalayabilecek.

Ancak transferin önündeki en önemli konu, oyuncunun resmi maçlarda ne zaman forma giyebileceği. Onyekuru'nun sözleşmesi imzalaması durumunda tescil işlemleri için ocak ayına kadar beklenmesi gerekecek. Bu nedenle deneyimli kanat oyuncusu, ocak ayından önce resmi karşılaşmalarda görev alamayacak.

HEDEF İKİNCİ YARI

Her an imzayı atabilir! Onyekuru Türkiye ye geri dönüyor 2

Bursaspor yönetimi, bir süredir kulüpsüz olan ve bu süreçte antrenman eksiği oluşan Onyekuru'yu takıma erken dahil etmeyi planlıyor. Böylece Nijeryalı futbolcunun takımla birlikte çalışarak fiziksel açıdan hazır hale gelmesi ve sezonun ikinci yarısına eksiksiz başlaması hedefleniyor.

Yeşil-beyazlıların transferdeki planı ise ilk etapta yarım sezonluk sözleşme yapmak. Yönetimin, anlaşmaya ilerleyen dönemde oyuncuyla yola devam etme imkanı sağlayacak bir opsiyon maddesi eklemek istediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor son dakika onyekuru
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