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Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ortalık karıştı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 10.04.2019 20:56 | Son Güncelleme

Ajax ve Juventus arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Amsterdam savaş alanına döndü. Juventuslu taraftarlar ile polis arasında arbede yaşanırken, bazı taraftarların yaralandığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ortalık karıştı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek Ajax ve Juventus takımlarının taraftarları Hollanda'yı savaş alanına çevirdi.

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Mücadele öncesi Juventuslu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. 120 Juventus taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

JUVENTUS'UN AJAX'A ATTIĞI GOLLER

Bazı taraftarların yaralandığı bildirilirken polis müdahalesi sonrası olaylar yatıştırıldı.

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Bazı İtalyan taraftarların üzerinden jop, biber gazı, havai fişek ve bıçaklar çıktı.

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juventus ajax

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