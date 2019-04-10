Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ortalık karıştı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek Ajax ve Juventus takımlarının taraftarları Hollanda'yı savaş alanına çevirdi.
Mücadele öncesi Juventuslu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. 120 Juventus taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.
JUVENTUS'UN AJAX'A ATTIĞI GOLLER
Bazı taraftarların yaralandığı bildirilirken polis müdahalesi sonrası olaylar yatıştırıldı.
Bazı İtalyan taraftarların üzerinden jop, biber gazı, havai fişek ve bıçaklar çıktı.
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