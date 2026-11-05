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Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa'da manşetlerde: 'İstanbul kabusu devam ediyor'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tarihi galibiyetiyle Avrupa basınının manşetlerine taşındı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki zaferi İngiliz medyasında geniş yankı uyandırırken, Liverpool'un İstanbul kabusuna dikkat çekildi.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa'da manşetlerde: 'İstanbul kabusu devam ediyor'
Devrim Karadağ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanan mücadele futbol dünyasında büyük ses getirdi. Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyet Avrupa ve dünya basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İngiliz basını, Liverpool'un İstanbul'da yaşadığı yenilgiyi ön plana çıkardı.

AVRUPA BASININDA FENERBAHÇE MANŞETLERİ

Karşılaşmanın ardından Avrupa basınında yapılan değerlendirmelerde Liverpool'un İstanbul'daki kötü performansı dikkat çekti. Bazı yayınlarda İngiliz ekibinin Türkiye'de bir kez daha mağlup olmasına vurgu yapılırken, mücadele Liverpool için yeni bir İstanbul kabusu olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 1

Fenerbahçe'nin sahadaki mücadelesi ve 3-2'lik galibiyeti Avrupa futbol kamuoyunun gündemine otururken, sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer de karşılaşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool galibiyeti sonrası dış basında yer alan haberler:

RTL: Liverpool, Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyete çakıldı.

O Jogo: Fenerbahçe, Liverpool karşısında geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 2

"İSTANBUL KABUSA DÖNÜŞTÜ"

Mundo Deportivo: İstanbul, Liverpool için bu kez kâbusa dönüştü.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 3

"TÜRKİYE'DE BİR KEZ DAHA DAĞILDI"

Daily Mail: Özensiz Liverpool, Türkiye'de bir kez daha dağıldı! Dirk Kuyt, eski takımının yaptığı hataları affetmeyerek Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir galibiyete imza attı.

The Standard: Kırmızılar, kusursuz serisini İstanbul'da kaybetti. Liverpool'un milyonlarca sterlinlik yedek kulübesi bile takımı yenilgiden kurtaramadı.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 4

"ACI BİR YENİLGİ ALDI"

Daily Star: Andoni Iraola'nın oynadığı kumar geri tepti, Liverpool, Fenerbahçe karşısında son anlarda acı bir yenilgi aldı.

The Irish News: Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez avantaj tepti, Fenerbahçe, Kırmızılar'ı cezalandırdı.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 5

"KADERİN CİLVESİ"

Marca: Kaderin cilvesi! Liverpool'da kariyerinin en güzel yıllarını geçiren Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında İstanbul'da Liverpool'un galibiyet serisini sona erdirdi.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 6

"İSTANBUL'DA PAHALIYA PATLADI"

The Kop: Savunma hataları Iraola'ya İstanbul'da pahalıya patladı.

A Bola: Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve Türkiye'de mağlup oldu.

BBC Sport: Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisi, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'sinin muhteşem geri dönüşüyle sona erdi.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 7

"MURIQI YIKTI"

AS: Muriqi, Iraola'yı yıktı!

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Sport.es: Muriqi, Liverpool'un yenilmezlik serisini sona erdirdi. Andoni Iraola'nın ekibi, ev sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yaptığı geri dönüşe engel olamadı.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 8

La Gazzetta dello Sport: Muriqi taarruza geçti! Eski Lazio'lu oyuncudan gol, Liverpool Fenerbahçe'ye boyun eğdi.

Fenerbahçe’nin Liverpool zaferi Avrupa da manşetlerde: İstanbul kabusu devam ediyor 9

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool fenerbahçe
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Fenerbahçe 🇹🇷
Tebrikler FENERBAHÇEM 💛💙💛💙💛
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