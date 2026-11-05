Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk! UEFA kulüp sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe İngiliz devi Liverpool'u kendi evinde devirerek tarihi bir zafere imza attı. 3-2'lik galibiyet Avrupa'da geniş yankı uyandırırken, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasına Türk takımları damga vurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK

Galatasaray'ın da sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği haftada Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etmiş oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN 3 PUAN

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

UEFA KULÜP SIRALAMASINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Öte yandan UEFA kulüp sıralaması da güncellendi.

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu.

10. LEVERKUSEN: 97.000 PUAN

DORTMUND: 102.750 PUAN

8. LIVERPOOL: 109.000 PUAN

(Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 2 sıra düştü.)

BARCELONA: 110.250 PUAN

6. MAN CITY: 110.500 PUAN

INTER: 119.000 PUAN

4. PSG: 127.000 PUAN

REAL MADRID: 128.500 PUAN

2. ARSENAL: 132.000 PUAN

BAYERN MÜNİH: 133.500 PUAN

25. FENERBAHÇE: 62.750 PUAN

(Fenerbahçe, Liverpool galibiyeti sonrası 27. sıradan 25. sıraya yükseldi.)

GALATASARAY: 48.500 PUAN

(Galatasaray, Stuttgart galibiyeti sonrası 1 sıra yükseldi.)

98. BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN

BEŞİKTAŞ: 16.500 PUAN

143. TRABZONSPOR: 12.500 PUAN