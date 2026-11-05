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Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk! UEFA kulüp sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftayı 3 puanla tamamlarken; iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etmiş oldu. Öte yandan UEFA kulüp sıralaması da güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk! UEFA kulüp sıralaması güncellendi
Devrim Karadağ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe İngiliz devi Liverpool'u kendi evinde devirerek tarihi bir zafere imza attı. 3-2'lik galibiyet Avrupa'da geniş yankı uyandırırken, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasına Türk takımları damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi nde Türk futbolu adına bir ilk! UEFA kulüp sıralaması güncellendi 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK

Galatasaray'ın da sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği haftada Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi nde Türk futbolu adına bir ilk! UEFA kulüp sıralaması güncellendi 2

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN 3 PUAN

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

UEFA KULÜP SIRALAMASINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Öte yandan UEFA kulüp sıralaması da güncellendi.

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu.

10. LEVERKUSEN: 97.000 PUAN

  1. DORTMUND: 102.750 PUAN

8. LIVERPOOL: 109.000 PUAN
(Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 2 sıra düştü.)

  1. BARCELONA: 110.250 PUAN

6. MAN CITY: 110.500 PUAN

  1. INTER: 119.000 PUAN

4. PSG: 127.000 PUAN

  1. REAL MADRID: 128.500 PUAN

2. ARSENAL: 132.000 PUAN

  1. BAYERN MÜNİH: 133.500 PUAN
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25. FENERBAHÇE: 62.750 PUAN
(Fenerbahçe, Liverpool galibiyeti sonrası 27. sıradan 25. sıraya yükseldi.)

  1. GALATASARAY: 48.500 PUAN
    (Galatasaray, Stuttgart galibiyeti sonrası 1 sıra yükseldi.)

98. BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN

  1. BEŞİKTAŞ: 16.500 PUAN

143. TRABZONSPOR: 12.500 PUAN

  1. SAMSUNSPOR: 11.125 PUAN

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi
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