Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk! UEFA kulüp sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe İngiliz devi Liverpool'u kendi evinde devirerek tarihi bir zafere imza attı. 3-2'lik galibiyet Avrupa'da geniş yankı uyandırırken, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasına Türk takımları damga vurdu.
Galatasaray'ın da sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği haftada Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etmiş oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Fenerbahçe 3-2 Liverpool
Öte yandan UEFA kulüp sıralaması da güncellendi.
Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu.
10. LEVERKUSEN: 97.000 PUAN
8. LIVERPOOL: 109.000 PUAN
(Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 2 sıra düştü.)
6. MAN CITY: 110.500 PUAN
4. PSG: 127.000 PUAN
2. ARSENAL: 132.000 PUAN
25. FENERBAHÇE: 62.750 PUAN
(Fenerbahçe, Liverpool galibiyeti sonrası 27. sıradan 25. sıraya yükseldi.)
98. BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN
143. TRABZONSPOR: 12.500 PUAN
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