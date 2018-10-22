Ajax Kasper Dolberg'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki milli futbolcu Dolberg ile 30 Haziran 2021'e kadar olan sözleşmenin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.
Dolberg'in Ajax'ta mutlu olduğu belirtilen açıklamada, "Kulübümüz bir süredir yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyordu. Sonlandığı için sevinçliyiz." ifadeleri kullanıldı.
Danimarka takımı Silkeborg'dan 17 yaşında Ajax'a transfer olan genç oyuncu, Ajax'ta oynadığı 85 maçta 36 gol attı.
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