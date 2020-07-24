Ajax, Naci Ünüvar ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı

Ajax Kulübü, sol kanat ve forvet arkasında görev yapan 17 yaşındaki Naci'nin 2022'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulübün altyapısına 2011'de dahil olan Naci Ünüvar, bu sene Spakenburg'a karşı 7-0 kazanılan kupa maçıyla A takımda ilk kez forma giymiş ve bir gol atmıştı.

