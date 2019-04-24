Ajax'tan yeni transferi Kjell Scherpen'e tarihi ders!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in ardından Juventus'u da eleyerek eski günlerinden kesitler süren Ajax, saha dışında da konuşulmaya devam ediyor.

Hollanda devi, geçtiğimiz günlerde Emmen'den transfer ettiği Kjell Scherpen'e tarihi bir ders verdi. Ajax Futbol Direktörü Edwin van der Sar, daha önce Ajax'a sosyal medyadan küfür eden Scherpen'e oturtup defalarca “Ajax, Hollanda’nın en iyi kulübüdür” yazdırdı.

Transferi bu şekilde duyuran Ajax'ın paylaştığı video büyük ilgi gördü ve birçok beğeni aldı. Kulüpten yapılan açıklamada Scherpen'in 1 Temmuz 2019'da takıma katılacağı belirtildi.

