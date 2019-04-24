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Ajax'tan yeni transferi Kjell Scherpen'e tarihi ders!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 24.04.2019 23:04 | Son Güncelleme

Hollanda devi Ajax, 12 yaşındayken sosyal medyadan takıma küfür eden yeni transferi Kjell Scherpen'e defalarca "Ajax, Hollanda’nın en iyi kulübüdür" yazdırdı. Ajax kulübünün transferi bu şekilde duyurması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in ardından Juventus'u da eleyerek eski günlerinden kesitler süren Ajax, saha dışında da konuşulmaya devam ediyor.

Hollanda devi, geçtiğimiz günlerde Emmen'den transfer ettiği Kjell Scherpen'e tarihi bir ders verdi. Ajax Futbol Direktörü Edwin van der Sar, daha önce Ajax'a sosyal medyadan küfür eden Scherpen'e oturtup defalarca “Ajax, Hollanda’nın en iyi kulübüdür” yazdırdı.

Transferi bu şekilde duyuran Ajax'ın paylaştığı video büyük ilgi gördü ve birçok beğeni aldı. Kulüpten yapılan açıklamada Scherpen'in 1 Temmuz 2019'da takıma katılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kjell Scherpen Edwin van der Sar
 

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