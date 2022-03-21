Ajda Pekkan 10 milyon TL'ye aldığı 6 odalı villasına bakın kaç para istedi

Ajda Pekkan villasını satıp satmama konusunda kararsız. Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkaran Pekkan önce 40 milyon TL istemiş ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı. Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan yeni alacağı evinin fiyatı artınca yeniden harekete geçti. Takvim'in iddiasına göre; Pekkan'ın 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ultra lüks villasında yok yok...

BU VİLLADA YOK YOK

Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor. Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villayı şu an 75 milyon TL'ye yeniden satışa sundu.

