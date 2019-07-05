Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Konuşan balmumu heykeli'

Süper star Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Cengiz Semercioğlu'nun TV100'de yayınlanan programına konuk oldu. Canlı yayında yeni şarkısı Canın Sağ Olsun'un tanıtımını yapan Pekkan, son görüntüsüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"TEPKİ VEREMEYECEK HALDE"

Canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın konuşurken mimik yapamaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 73 yaşındaki Pekkan'ın son halini görenler, "Konuşan balmumu heykeli", "Artık tepki veremeyecek hale gelmiş" gibi yorumlar yaptı.

