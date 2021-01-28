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Ak Çözüm Merkezi 3 ayda 10 binden fazla talebi çözüme kavuşturdu

28.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, hizmete başladığı günden bu yana vatandaşların belediye ile olan iletişimini hızlandırıyor, bürokrasiyi azaltarak işlem hızını arttırıyor ve talepleri çözüme kavuşturuyor.Vatandaşla belediye arasında köprü işlevi gören ve geçtiğimiz yılın Eylül ayı sonunda hizmete giren Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, 2020 yılı 1 Ekim - 31 Aralık döneminde 10 binden fazla talep aldı, müdürlükler düzeyinde takibini gerçekleştirdi, kısa sürede sonuçlandırarak talep sahiplerine geri bildirimde bulundu.Her türlü belediyecilik işlemi gerçekleştirilebiliyor3 ay gibi kısa bir sürede 10 bin 274 talebi çözüme kavuşturan Ak Çözüm Merkezi bünyesinde, her tür belediye işlemi için dilekçe vermenin yanı sıra, borç yapılandırmaları ve tahsilatları, ilan-reklam ile çevre temizlik vergileri ödemeleri, işyeri ruhsat işlemleri, istihdam masası (iş başvurusu, işçi talebi, firma yönlendirmeleri) gibi neredeyse tüm belediyecilik işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, hizmete başladığı günden bu yana vatandaşların belediye ile olan iletişimini hızlandırıyor, bürokrasiyi azaltarak işlem hızını arttırıyor ve talepleri çözüme kavuşturuyor.
Vatandaşla belediye arasında köprü işlevi gören ve geçtiğimiz yılın Eylül ayı sonunda hizmete giren Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, 2020 yılı 1 Ekim - 31 Aralık döneminde 10 binden fazla talep aldı, müdürlükler düzeyinde takibini gerçekleştirdi, kısa sürede sonuçlandırarak talep sahiplerine geri bildirimde bulundu.

Her türlü belediyecilik işlemi gerçekleştirilebiliyor
3 ay gibi kısa bir sürede 10 bin 274 talebi çözüme kavuşturan Ak Çözüm Merkezi bünyesinde, her tür belediye işlemi için dilekçe vermenin yanı sıra, borç yapılandırmaları ve tahsilatları, ilan-reklam ile çevre temizlik vergileri ödemeleri, işyeri ruhsat işlemleri, istihdam masası (iş başvurusu, işçi talebi, firma yönlendirmeleri) gibi neredeyse tüm belediyecilik işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Yine, eskiden 3-4 kez belediyenin farklı birimlerine gidip gelmeyi gerektiren moloz alım tahsilat işlemleri de tek bir işlemle çözüme kavuşturulabiliyor.
Ayrıca vatandaşlardan gelen her türlü talep değerlendirilerek ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Müdürlükler nezdinde takibi gerçekleştirilen talepler, sonuçlanır sonuçlanmaz vatandaşa konuyla ilgili geri bildirim yapılıyor.

Yüzde 92 vatandaş memnuniyeti
Merkeze gelen ve çözüme kavuşturulan her talep ile ilgili memnuniyet yoklaması da gerçekleştiren Ak Çözüm Merkezi, kısa hizmet süresi içinde yüzde 92 vatandaş memnuniyetine ulaştı. Süleymanpaşa Belediyesinin vatandaşa sunduğu hizmetlerin çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayan Ak Çözüm Merkezi, gerek yüz yüze, gerek internet üzerinden, gerekse çağrı merkezi aracılığıyla gelen her türlü talebi ilgili birimlere aktarmanın yanı sıra, belediyenin sorumluluk alanları dışındaki talepleri de ilgili resmi kurumlara aktararak vatandaşlara çözüm üretiyor.

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