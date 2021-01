Ak Çözüm Merkezi 3 ayda 10 binden fazla talebi çözüme kavuşturdu

Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, hizmete başladığı günden bu yana vatandaşların belediye ile olan iletişimini hızlandırıyor, bürokrasiyi azaltarak işlem hızını arttırıyor ve talepleri çözüme kavuşturuyor.

Vatandaşla belediye arasında köprü işlevi gören ve geçtiğimiz yılın Eylül ayı sonunda hizmete giren Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, 2020 yılı 1 Ekim - 31 Aralık döneminde 10 binden fazla talep aldı, müdürlükler düzeyinde takibini gerçekleştirdi, kısa sürede sonuçlandırarak talep sahiplerine geri bildirimde bulundu.

Her türlü belediyecilik işlemi gerçekleştirilebiliyor

3 ay gibi kısa bir sürede 10 bin 274 talebi çözüme kavuşturan Ak Çözüm Merkezi bünyesinde, her tür belediye işlemi için dilekçe vermenin yanı sıra, borç yapılandırmaları ve tahsilatları, ilan-reklam ile çevre temizlik vergileri ödemeleri, işyeri ruhsat işlemleri, istihdam masası (iş başvurusu, işçi talebi, firma yönlendirmeleri) gibi neredeyse tüm belediyecilik işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Yine, eskiden 3-4 kez belediyenin farklı birimlerine gidip gelmeyi gerektiren moloz alım tahsilat işlemleri de tek bir işlemle çözüme kavuşturulabiliyor.

Ayrıca vatandaşlardan gelen her türlü talep değerlendirilerek ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Müdürlükler nezdinde takibi gerçekleştirilen talepler, sonuçlanır sonuçlanmaz vatandaşa konuyla ilgili geri bildirim yapılıyor.