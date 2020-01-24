YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

ANTALYA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Konyaaltı Sahil Projesinin Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı ile iptaliyle ilgili olarak, "Büyükşehir Belediyesi genel Sekreterinin ses kaydı çıktı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Konyaaltı Sahil Projesinin Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı ile iptaliyle ilgili olarak, "Büyükşehir Belediyesi genel Sekreterinin ses kaydı çıktı. Ne dedi, “ Yandaşlarımıza vereceğiz burayı, ihaleyi yandaşlarımıza vereceğiz” dedi. Bizim yaptığımız hizmetleri kötülemeyi, çamur atmayı bırakın. Bizim yaptığımız hizmetlerin temizliğini yapın, boyasını, badanasını yapın başka bir şeye gerek yok."dedi.
Taş, çok güçlü bir aile olduklarının altını çizerek, teşkilatların ilk günkü gibi durmadan çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 42.8, 31 Mart yerel seçimlerinde de yüzde 46.3 oy aldıklarını dile getiren Taş, “Büyükşehir belediyesini kazanamadık. Az bir oyla kaybettik. Bizim davamız Antalya’ya hizmet aşkıydı. Şu anda kaybeden Antalya. 10 aydır yaptıklarını görüyoruz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin. Hiçbir icraat yapmadan lay lay lom siyaseti yapmaya çalışıyorlar. 10 aylık faaliyetleri CHP’ Antalya’da hiç olmayan sivrisinekle karşılaştık, ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Suya yüzde 54 zam yapıldı.”dedi.

"Sahil açıklaması"
Dünyaca ünlü ödüllü Konyaaltı Sahil Projesi’nde, yolsuzluk var, sıkıntı var denilerek ihalenin iptal edilmesini sert bir dille eleştiren Ethem Taş, “ Sonra Büyükşehir Belediyesi genel Sekreterinin ses kaydı çıktı. Ne dedi, “ Yandaşlarımıza vereceğiz burayı, ihaleyi yandaşlarımıza vereceğiz” dedi. Buradan şunu söylüyorum bizim yaptığımız hizmetleri kötülemeyi, çamur atmayı bırakın. Bizim yaptığımız hizmetlerin temizliğini yapın, boyasını, badanasını yapın başka bir şeye de gerek yok. Biz Antalya’ya hizmetleri konuşmak istiyoruz. Başkan Böcek, 200 milyon kredi talep etti. Cumhurbaşkanımız bu kredi talebini onayladı.Hala borç edebiyatı yapıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Borç edebiyatını bırakmalarını Büyükşehir Belediye başkanına tavsiye ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Belediye’den Gebece ve Kalemlere park çalışmasıBelediye’den Gebece ve Kalemlere park çalışması
Alanya’da fırtına sonrası temizlikAlanya’da fırtına sonrası temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

’Toprak Dede’ için fidan diktiler

’Toprak Dede’ için fidan diktiler

Tavşanlı’da korkutan yangın

Tavşanlı’da korkutan yangın

Antalya Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
07:59
Öğle
13:14
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Evre Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Muratpaşalı Kadın Kaleciler Kaleyi Kapattı

Muratpaşalı Kadın Kaleciler Kaleyi Kapattı

Okurcalar’da feci kaza

Okurcalar’da feci kaza

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Haşim Keskin, Yüksekova Müftüsü oldu

Haşim Keskin, Yüksekova Müftüsü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.