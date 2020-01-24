AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Konyaaltı Sahil Projesinin Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı ile iptaliyle ilgili olarak, "Büyükşehir Belediyesi genel Sekreterinin ses kaydı çıktı. Ne dedi, “ Yandaşlarımıza vereceğiz burayı, ihaleyi yandaşlarımıza vereceğiz” dedi. Bizim yaptığımız hizmetleri kötülemeyi, çamur atmayı bırakın. Bizim yaptığımız hizmetlerin temizliğini yapın, boyasını, badanasını yapın başka bir şeye gerek yok."dedi.

Taş, çok güçlü bir aile olduklarının altını çizerek, teşkilatların ilk günkü gibi durmadan çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 42.8, 31 Mart yerel seçimlerinde de yüzde 46.3 oy aldıklarını dile getiren Taş, “Büyükşehir belediyesini kazanamadık. Az bir oyla kaybettik. Bizim davamız Antalya’ya hizmet aşkıydı. Şu anda kaybeden Antalya. 10 aydır yaptıklarını görüyoruz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin. Hiçbir icraat yapmadan lay lay lom siyaseti yapmaya çalışıyorlar. 10 aylık faaliyetleri CHP’ Antalya’da hiç olmayan sivrisinekle karşılaştık, ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Suya yüzde 54 zam yapıldı.”dedi.