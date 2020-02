Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Ak Parti Aşkale İlçe Başkanlığı tarafından geniş katılımlı İstişare toplantısı yapıldı.

Aşkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Ak Parti Malatya Milletvekili ve Erzurum il Koordinatörü Hakan Kahtalı, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aşkale Belediye Başkanı, Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti Aşkale ilçe Koordinatörü Turgut Mollaoğlu, Ak Parti Aşkale ilçe Başkanı A.Kerim Polat. Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca, İlçe teşkilat yöneticileri ve partililer katılım sağladı.

Açılış konuşmasını İlçe Başkanı A.Kerim Polat yaptı. Polat yaptığı konuşmasında "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en iyi hizmetleri yapmak için yola çıktık. Gece gündüz demeden ben ve Belediye Başkanımız olmak üzere Parti yönetimimiz il ve ilçe meclis üyelerimiz ile birlikte mahalle mahalle köy köy gezerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik çözüm noktasında da elimizden gelen her şeyi yapamaya gayret sarf ettik ve bunda devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız neticesinde son seçimlerde ilçemizden yüzde 83 oy aldık. Doğru yoldayız davamıza hizmet etmeye de devam edeceğiz."

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise yaptığı konuşmalarında birlik ve beraberliğe değinerek “Kaymakamlık başta olmak üzere, ilçe teşkilatımız ve vatandaşlarımızla ikili ilişkilerimizi en üst düzeye taşıdık. Hiç kimseyi ayırmadan vatandaşlarımıza kapımızı açtık kanunlar çerçevesinde ve Belediyemizin imkanları ölçüsünde Halka hizmet Hakka hizmet şiarı ile hizmetlerimize yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Daha güzel ve yaşanılabilir bir Aşkale için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Şu an kış sezonu olmasına rağmen mesai gözetmeksizin en yakınından en uzak mahallemize ve insanlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

Ak Parti il Başkanı M. Emin Öz konuşmasında "Aşkale’deki Ak parti, Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarının birlik içerisinde bu kadar uyum olmaları bizlere memnuniyet vermektedir. Aşkale, Erzurum’un batıya açılan kapısıdır. İlçenin oldukça modern, insanlarının ise okuyarak Ülkemizdeki bir çok Bürokratı konumunda olmaları da sevindiricidir yine bunların yanı sıra ilimizde bulunan Çimento Fabrikası, Türk Mag Madencilik, ABS Alçı fabrikası başta olmak üzere ağır sanayisi yönüyle de Aşkale ön plana çıkmaktadır. Hem Batıya hem de Karadeniz’e giden yollar üstünde bulunan ilçemiz Konumu itibari ile de oldukça önemli bir yerdedir” dedi.

Malatya Milletvekili ve Erzurum Koordinatörü Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmasında "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç elbette ki aşılamayacak bir süreç değil. Ülkemiz birçok badireleri atlattı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bununda üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kahtalı, birlik ve beraberlikle her zorlu sürecin üstesinden gelmesini bildiklerini ifade ederek, "Ülkemize ekonomik bir savaş açılmış durumda. Bu savaşın tarafları da bellidir. Biz, bir taraf olacaksak nitekim vatanımızda, bayrağımızdan, ezanımızdan taraf olacağız. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyduk ve başardık. Halkımızın sağ duyusu ise bütün oyunlarını bozdu, bundan sonrada bozacaktır.

Ülkemizin başında Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldik" diye konuştu.