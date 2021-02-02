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AK Parti Batman İl Başkan Gür gençlerle bir araya geldi

02.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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AK Parti Batman İl Başkan A.

AK Parti Batman İl Başkan A. Akif Gür, Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlere çorba dağıttı.
Gençlik Merkezinde eğitim gören gençlere çorba ikramında bulunan Gür, daha sonra gönüllü gençlerle beraber duvar boyama etkinliğine katıldı. Gençlerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Gür, kariyer günleri etkinliğine de katılarak mesleki tecrübelerini paylaşıp gençlere ilime ve bilime yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için tasarlayan ve üreten gençlere ihtiyacı olduğunu aktaran Gür, "Gençlerin gelecekleri için dört elle çalışmalarını istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Şehrimiz ve ülkemiz için söyleyecek sözü, ulaşacağı hedefleri olan gençlerdir bizim umudumuz. Gençlerimiz Batman’ımızın salt bekçisi değil, geleceğini inşa eden başarılı mimarları olacaklardır" dedi.
Gür, projelere destek veren gönüllü gençlere de teşekkür etti.

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Batman Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
12:34
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:04

Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Ahsen Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
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