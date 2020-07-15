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AK Parti Bingöl İl Başkanı Güler, ağaçtan düşerek yaralandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 15.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler’in ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.Alınan bilgiye göre, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyündeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıktı.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Güler, ağaçtan düşerek yaralandı

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler’in ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyündeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Güler’in 2 kaburga kemiği kırıldı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Güler, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.2 kaburga kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Güler, Elazığ’a sevk edilerek ameliyata alındı.

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Merkez
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Karliova
Solhan Eczanesi
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