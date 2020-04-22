YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'den Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'den Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e geçmiş olsun ziyareti

BURDUR HABERLERİ  | 22.04.2020 20:02 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'den Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve partisinin il başkanlığı yöneticileri, Yeşilova ilçesindeki evlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burdur Devlet Hastanesindeki ziyarete Özçelik ile birlikte İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık katıldı.

Şenel ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten heyet adına açıklama yapan Bayram Özçelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de Mümtaz Şenel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini bildirdi.

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 2 gün önce gece yarısı kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Burdur Yeşilova ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Burdur Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
13:02
İkindi
16:46
Akşam
19:48
Yatsı
21:10

Burdur Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Durmazer Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Bucak
Yeni Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Yeni Tekin Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi

Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi

Burdur’da maske üretim kapasitesi arttırıldı

Burdur’da maske üretim kapasitesi arttırıldı

Komşuları iki gündür köpeklerini dolaştırmadığını fark edince öldüğü ortaya çıktı

Komşuları iki gündür köpeklerini dolaştırmadığını fark edince öldüğü ortaya çıktı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Af dilemek için "Biricik aşkım" diye açtığı pankart sonrası karakola düştü

Af dilemek için "Biricik aşkım" diye açtığı pankart sonrası karakola düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.