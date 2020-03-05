AK Parti Bursa’da 4 ilçenin kongresi hafta sonu gerçekleştirilecek

AK Parti’de 7. Olağan Kongre süreci kapsamında Bursa teşkilatlarında ilçe kongreleri Cumartesi günü başlayacak. Büyük bir coşkuya sahne olması beklenen kongreler, Cumartesi günü saat 12.00’de Mustafakemalpaşa’da, saat 15.00’de Karacabey’de yapılacak. Pazar günü ise saat 14.00’de Yenişehir, 16.00’da da İznik kongreleri yapılacak.

Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti’de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı olduğuna vurgu yaptı. AK Parti’de görevlerin geçici davaya olan bağlılığın ise devamlı olduğuna dikkat çeken Salman, “Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. Yeniden tazelendiği günlerdir. Hele AK Parti gibi milletinin derdi ile dertlenen hizmet aşkı ile yanan bir lideri olan partilerde kongreler enerjinin zirveye çıktığı günlerdir” dedi. Açıklamasında AK Parti’de kongrelerin bir bayrak yarışı olduğuna vurgu yapan Salman şunları söyledi:

“Bizler Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimize hizmet için var gücümüz ile çalışıyoruz. AK Parti’de kongrelerin kaybedeni olmaz. Bir siyasi parti milletin özü, ruhudur. Bizim siyasi başarımızın altında yatan en önemli gerçekte budur. AK Parti neferleri olarak bizim için önemli olan, görev yaptığımız süre zarfında başarılı çalışmalara imza atabilmektir. Kongreleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiği, yeni heyecanlar oluşturduğu için önemsiyoruz. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte tek yumruk olarak Cumhurbaşkanınız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. 7. Olağan kongrelerimizin ilçelerimize, şehrimize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”