AK Parti Çayeli İlçe Başkanı Karahan'dan, Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesine ilişkin açıklama:

RİZE (AA) - AK Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçelerini ziyareti sırasında protesto edilmesi ile ilgili, "Şahsım ve teşkilat mensubu arkadaşlarım adına üzerinde yorum ve yargılama yapılan görüntülerde var olan tek gerçek, zaten oldukça sıkışık olan sokakta birçoğunu tanıdığımız emniyet mensubu arkadaşlar ile maalesef tahriklere yenik düşmüş bazı hemşehrilerimiz arasında gerginlik olmasını engelleme gayretimizdir." ifadesini kullandı. Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, sürecin planlı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın ili Rize'mize özel kurgulanan ve günler öncesinden Ankara'da bir grup toplantısında fitili ateşlenen provokasyon sürecini hep birlikte gördük, yaşadık. Herkes bulunduğu yerden bir sorumlu arıyor ve kendine göre birilerine mesuliyet yüklüyor ama kimse çuvaldızı kendisine batırmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anlamsız ve yakışıksız bir şekilde "Netanyahu" benzetmesi yapıldığı andan itibaren Çayeli sokaklarında verilen refleksi hiç kimsenin bilmediğini savunan Karahan, şöyle devam etti:

"Bizler AK Parti Çayeli teşkilatı olarak, siyaseten taraf olsak da her daim önceliğimiz ilçemizin ismini ve ayrımsız tüm hemşehrilerimizin toplumsal menfaatlerini ön planda tutmak olmuştur. O sebeple malum talihsiz açıklama yapıldığı günden itibaren olası gerginliklerin önüne geçebilmek adına en önemli önceliğimiz, ulaşabildiğimiz tüm hemşehrilerimize sağduyulu olmaları gerektiğini, olası provokasyonlara kapılarak herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini, Genel Başkanımıza yapılan saygısızlık ne kadar ağır olursa olsun bize yakışanın sadece ona sahip çıkmak adına, hakaret ve şiddetten uzak demokratik bir şekilde tepki göstermemiz olduğunu, olası bir taşkınlık veya gerginliğin en fazla ilçemize zarar vereceğini anlatmak ve hemşehrilerimiz ile birebirde süreci istişare etmek olmuştur. Bu bağlamda ilçemiz yöneticileri ve kamu görevlileri ile sürekli istişareler yaparak yine dışarıdan gelmesi muhtemel provokasyonları öngörmeye ve tedbirler almaya çalıştık. Hatta malum ziyaret günü Çayeli öncesinde İkizdere ilçemize yapılan ziyarette İYİ Parti adına bir iddiaya göre Erzurum'dan gelen ve İkizdereli hemşehrilerimize inanılmaz bir şekilde saldıran cani ruhlu şahsı sosyal medyadan izleyince ulaşabildiğimiz herkesi tekraren sağduyulu olmaları konusunda ikaz ettik. Yetmedi, birebir sokakta olabilecek anlık ve bireysel tepkileri önleyebilmek adına tüm riskleri alarak hemşehrilerimizin yanında durduk."

- "Hiçbirimizin olmasını arzu etmeyeceği gergin bir ortam ortaya çıktı" Karahan, İYİ Parti heyetinin ilçeye ayak basar basmaz zikredilmesinden hicap duydukları ifadelerle hakaret ve küfre başlaması nedeniyle etki ve tepki denkleminin kendiliğinden kurulduğunu savunarak, şunları ifade etti: "Hiçbirimizin olmasını arzu etmeyeceği gergin bir ortam ortaya çıktı. Şahsım ve teşkilat mensubu arkadaşlarım adına üzerinde yorum ve yargılama yapılan görüntülerde var olan tek gerçek, zaten oldukça sıkışık olan sokakta birçoğunu tanıdığımız emniyet mensubu arkadaşlar ile maalesef tahriklere yenik düşmüş bazı hemşehrilerimiz arasında gerginlik olmasını engelleme gayretimizdir. Bu noktada sağduyuyu elden bırakmayan, olası daha büyük bir infiali önlemek adına hemşehrilerimiz ile güvenlik kuvvetleri arasında kendisini siper etmeye çalışan tüm teşkilat mensuplarıma ve aynı hassasiyete sahip hemşehrilerime şükranlarımı sunarım." Hiçbir İYİ Parti mensubunun darbedilmediğini, esnaf ve vatandaşların söz konusu partililerce darbedildiğinin görüntülerde açık olduğunu belirten Karahan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi sormak gerekir, İkizdere'de hemşehrilerimizi yumruklayan şahıs gerçekten İYİ Parti Erzurum teşkilatlarında görevli bir yönetici midir? İlçemiz Çayeli'nde kadın erkek ayırmaksızın önüne gelen herkese, insanın duyunca yüzünü kızartan o denli çirkef hakaret ve küfürleri eden kadın gerçekten özel kalem müdiresi midir? Elinde kamera ile ilk andan itibaren çekim yapan ve dakikada bir yüzündeki maskeyi aşağıya indirip önce küfür edip sonra gelen tepkiyi çekmeye devam eden gerçekten bir haber muhabiri midir? O provokasyona destek vermek için orada bulunan anamuhalefet partisinin ilçe yöneticilerinin elleriyle yaptıkları bozkurt işareti ne anlama gelmektedir? Çayelili olduğunu bildiğimiz bazı İYİ Parti Genel Merkez temsilcileri, hemşehrilerimize hakaret edip parmak sallarken ve tehditler savururken acaba sadece o gerginliğin kurbanı mı olmuşlardır?" - "Provoke etmeye çalışan kişileri ve niyetlerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum." Sorulacak sorunun çok ancak samimi karşılık beklemenin zor olduğunu ifade eden Karahan, şunları kaydetti: