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AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı istifa ettiğini açıkladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

AK Parti Çiçekdağı ilçe başkanı istifa ettiğini açıkladı.AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hüseyin Keskin, uzun zamandır hizmet ettiği partide yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.Keskin, partiye uzun zamandır hizmet etmenin gururunu yaşamış biri olarak İlçe Başkanlığı görevini kendi isteğiyle bıraktığını söyledi.

AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı istifa ettiğini açıkladı

AK Parti Çiçekdağı ilçe başkanı istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hüseyin Keskin, uzun zamandır hizmet ettiği partide yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.
Keskin, partiye uzun zamandır hizmet etmenin gururunu yaşamış biri olarak İlçe Başkanlığı görevini kendi isteğiyle bıraktığını söyledi. Keskin, açıklamasında; "Ben Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Sadece başkanlıktan istifa ettim. Gençlerin önünü açmak istiyorum. Görev süremde destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. Hüseyin Keskin, AK Parti İlçe Başkanlığını iki yıldır yürütüyordu.

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