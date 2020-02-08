YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

ÇORUM HABERLERİ  | 08.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

Çorum’un ortak paydaları olduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Çorum tüm mahalleleriyle her rengiyle bir başka güzeldir.

Çorum’un ortak paydaları olduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Çorum tüm mahalleleriyle her rengiyle bir başka güzeldir. Şehrimizde kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz her şeyden önce ve önemlidir” dedi.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, partisinin Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. Ahlatcı, programda kadın kollarının çalışmaları hakkında başkan Meryem Demir’den bilgi aldı.
Ahlatcı, Seçim olmamasına rağmen sanki seçim varmış gibi tüm kademelerimizle sandık kurullarından mahalle teşkilatlarına, ilçe teşkilatlarından gençlik ve kadın kollarına kadar partinin her kademesinde çalışmalara ara verilmeden devam ettiğini belirtti.
Ocak ayı içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla kadın kolları teşkilatının Türkiye genelinde birinci olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “18 yıldır AK Partimizin bayrağını dalgalandıran bir il olarak nasıl vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler yapabiliriz biz bu arayış içerisindeyiz. Durmak yol yola devam derken asıl amacımız budur. İnandığımız yolda bunun için yürüyoruz. İnandığımız yol, Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet şiarı içerisinde hareket ediyoruz. Kadın olsun erkek olsun çocuk olsun yaşlı olsun tüm insanımıza hizmet edeceğiz. Ulukavak’tan Mimarsinan’a, Bahçelievler’den Buhara’ya, Kale’den Çepni’ye tüm mahallelerinde birbirinden güzel insanların bulunduğu bir memleket içerisinde hep birlikte yaşıyoruz. Allah bize bu güzelim memlekete hep birlikte hizmet etmeyi nasip etti. Bunun guru ve sevincini yaşıyoruz” dedi.
Herhangi bir siyasi partiye mensubiyetine bakmaksızın bu kardeşlik ortamını tesis etmek ve devam ettirmekle mükellef olduklarının altını çizen Ahlatcı, Çorum her rengiyle güzel. Ayrıca Çorumluyuz ve birbirimizden sorumluyuz. Yaptığınız çalışmalarda her zaman yanınızdayım. Gönlümüz de kapımızda herkese açık. Tüm hemşehrilerimiz 24 saat telefonumu arayarak şahsıma ulaşabilir. Çorumluların hizmetkarıyım. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güzel Çorum’umuzda hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Çorum Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:59
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Erman Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu

Jandarma’dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.