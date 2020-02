Çorum’un ortak paydaları olduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Çorum tüm mahalleleriyle her rengiyle bir başka güzeldir. Şehrimizde kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz her şeyden önce ve önemlidir” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, partisinin Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. Ahlatcı, programda kadın kollarının çalışmaları hakkında başkan Meryem Demir’den bilgi aldı.

Ahlatcı, Seçim olmamasına rağmen sanki seçim varmış gibi tüm kademelerimizle sandık kurullarından mahalle teşkilatlarına, ilçe teşkilatlarından gençlik ve kadın kollarına kadar partinin her kademesinde çalışmalara ara verilmeden devam ettiğini belirtti.

Ocak ayı içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla kadın kolları teşkilatının Türkiye genelinde birinci olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “18 yıldır AK Partimizin bayrağını dalgalandıran bir il olarak nasıl vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler yapabiliriz biz bu arayış içerisindeyiz. Durmak yol yola devam derken asıl amacımız budur. İnandığımız yolda bunun için yürüyoruz. İnandığımız yol, Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet şiarı içerisinde hareket ediyoruz. Kadın olsun erkek olsun çocuk olsun yaşlı olsun tüm insanımıza hizmet edeceğiz. Ulukavak’tan Mimarsinan’a, Bahçelievler’den Buhara’ya, Kale’den Çepni’ye tüm mahallelerinde birbirinden güzel insanların bulunduğu bir memleket içerisinde hep birlikte yaşıyoruz. Allah bize bu güzelim memlekete hep birlikte hizmet etmeyi nasip etti. Bunun guru ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

Herhangi bir siyasi partiye mensubiyetine bakmaksızın bu kardeşlik ortamını tesis etmek ve devam ettirmekle mükellef olduklarının altını çizen Ahlatcı, Çorum her rengiyle güzel. Ayrıca Çorumluyuz ve birbirimizden sorumluyuz. Yaptığınız çalışmalarda her zaman yanınızdayım. Gönlümüz de kapımızda herkese açık. Tüm hemşehrilerimiz 24 saat telefonumu arayarak şahsıma ulaşabilir. Çorumluların hizmetkarıyım. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güzel Çorum’umuzda hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.