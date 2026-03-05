MAGAZİN

Sevdiğim Sensin 4. bölüm 3. fragman geldi! Herkes aynı şeye dikkat çekti

Star Tv'nin yeni başlayan dizisi Sevdiğim Sensin bu akşam 4. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Son iki haftadır reyting listelerini alt üst eden yeni diziden yeni bölüm öncesi bir fragman daha geldi. Ancak 4. bölüm 3. fragmanı seyircisini pek tatmin etmedi.

Öznur Yaslı İkier

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisi bu akşam 4. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü yayınlanmadan bir fragman daha geldi. İki haftadır reyting listesinde zirveye yerleşen Sevdiğim Sensin bu defa seyircisini tatmin edemedi.

SEVDİĞİM SENSİN 4. BÖLÜM 3. FRAGMAN GELDİ

Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yayınlanmadan bir fragman daha geldi. Ancak yeni fragman bu defa tepki çekti. Sosyal medyada; 'Koyunlu fragmandan başka bir şey verilmiyor', 'Lütfen düzgün fragman yayınlayın', 'Kuzuların sessizliği kaçtır koyun kuzu izliyoruz', 'Yine Kuzuların sessizliği fragman', 'Hep aynı fragmanlar' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aldur ailesi dışında kimsenin bilmediği Dicle ve Erkan evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılır ve kısa sürede tüm ülkeye yayılır. Bu haber, Burçin için hayatının en büyük şokudur. Dicle ise Erkan’ın imzalattığı belgenin boşanma kâğıdı olduğunu öğrenince yıkılır. Kandırılmış olmanın acısıyla gururu incinir, onuru kırılır. Artık o da bu evliliği bir an önce bitirmeye kararlıdır ve Aldur ailesine hiçbir zorluk çıkarmayacaktır.

Erkan bir yandan haberi sızdıranı bulmaya çalışırken bir yandan da Burçin’e gerçeği anlatıp aralarını düzeltmeye çalışır. Ancak bu kez şart koyan Burçin’dir. Nişanın hemen yapılmasını ve tüm ülkeye “esas gelinin” kendisi olduğunu göstermeyi ister. Bunun gerçekleşmesi için de Dicle’nin, nişan gecesinde evliliğin formalite olduğunu açıklaması gerekir.

Magazin kameralarının gölgesinde gerçekleşen nişan töreni, Dicle’nin herkesi şaşırtan açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazanır. Dicle’nin hayat hikâyesi herkesin içine işler; evliliğin mecburi olduğunu söylediği anlar ise kendi kalbini paramparça eder. Gecenin sonunda Dicle’nin, kendi hayatı adına aldığı beklenmedik karar, Erkan’ın içine düşen huzursuzluğun başlangıcı olur.

