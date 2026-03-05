SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan takımlar netleşti. Galatasaray, Beşiktaş JK, Samsunspor ve Konyaspor seri başı olurken; Fenerbahçe SK, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor son 8’e kalan diğer ekipler oldu. İşte muhtemel eşleşmeler.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri
Cevdet Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. B Grubu karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte son 8’e kalan ekipler belli olurken, seri başı olan ve olmayan takımlar da kesinleşti.

B GRUBU'NDA LİDER SAMSUNSPOR

Türkiye Kupası nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri 1

B Grubu’nda tüm maçlarını kazanarak dikkat çeken Samsunspor, 4’te 4 yaparak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale seri başı olarak yükseldi. Aynı grupta yer alan Konyaspor ise topladığı puanlarla üst tura çıkmayı başardı. Averaj avantajı Samsunspor’da kalırken Konyaspor, en iyi ikinci takım olarak çeyrek finale seri başı ekiplerden biri olarak katıldı.

SERİ BAŞI TAKIMLAR BELLİ OLDU

Türkiye Kupası nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri 2

Grup aşamasının ardından seri başı olarak çeyrek finale yükselen takımlar da netleşti. A Grubu’nu zirvede tamamlayan Galatasaray ve C Grubu’nda lider olan Beşiktaş JK, Samsunspor ve Konyaspor ile birlikte kura çekimine seri başı olarak girecek.

SON BİLETLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gruplarını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe SK ve Trabzonspor çeyrek finale kalmayı başardı. Ayrıca en iyi üçüncü takımlar arasında yer alan Alanyaspor da son 8’e adını yazdırdı. Bir diğer bileti ise Gençlerbirliği aldı. Başkent temsilcisi, Aliağa FK’yi 3-1 mağlup ederek tur atladı.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

-Beşiktaş
-Galatasaray
-Samsunspor
-Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

-Fenerbahçe
-Trabzonspor
-Gençlerbirliği
-Alanyaspor

OLASI EŞLEŞMELER

Türkiye Kupası nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri 3

Galatasaray’ın çeyrek finalde karşılaşabileceği takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe ise seri başı olmadığı için çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor.

Beşiktaş’ın çeyrek finalde karşılaşabileceği takımlar ise Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor.

Trabzonspor’un olası rakipleri arasında Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor yer alıyor. Bordo-mavililer de seri başı olmadığı için çeyrek final maçını deplasmanda oynayacak.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Üç grup lideri ile en iyi ikinci takım seri başı olacak ve maçlarını kendi sahasında oynayacak. Kura çekimi sonucunda eşleşmeler netleşecek. Aynı grupta daha önce karşılaşan ekipler bu turda birbirlerine rakip olmayacak.

MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek final karşılaşmaları 21-22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 12-13-14 Mayıs tarihlerinde tek maç üzerinden yapılacak. Kupada final karşılaşması 26 Mayıs’ta tarafsız sahada oynanacak.

Final mücadelesine ev sahipliği yapacak stat ise ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toplantı yarıda kesildi! İran Kadın Milli Takımı'ndan protestoToplantı yarıda kesildi! İran Kadın Milli Takımı'ndan protesto
Anadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacakAnadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacak
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.