AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Çorum için hep birlikte inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi 22 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin katılacak. Kongre öncesi İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti’de geçmiş dönemlerde görev yapan ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği teşekkür mektuplarını iletti.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte geçmişte ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Haşim Ahlatçı ve Ünal Sarıoğlu’nu ziyaret eden Ahlatcı, AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 24 Şubat 2020 tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde geçmiş dönemde görev yapan tüm ilçe başkanlarına yönelik toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Toplantıya Çorum’dan da başta merkez ilçe olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan geçmiş dönem ilçe başkanların katılacağını bildiren Ahlatcı, ziyaret ettiği merkez ilçe başkanlarına ayrıca toplantı davetini iletti.

22 Şubat 2020 Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Erhan Akar’ın tek aday olarak seçime gireceğini açıklayan Ahlatcı, kongereye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’ın katılacağını kaydetti.

Merkez İlçe seçimiyle birlikte AK Parti’de kongre sürecinin başlayacağını hatırlatan Ahlatcı. “29 Şubat’ta Mecitözü, 1 Mart’ta Alaca, 2 Mart’ta Boğazkale ilçe kongreleri şeklinde devam edecek. Tüm teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kongreye davet ediyorum. İnandığımız bu kutlu dava yolunda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde memleketimiz, milletimiz ve şehrimiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden durmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



