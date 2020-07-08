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AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; "Söz verilen tesisler mutlaka yapılacak"

ÇORUM HABERLERİ  | 08.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Sungurlumuza sözümüz olan Tribünlü güreş eğitim salonu ve yüzme havuzu, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun emirleri doğrultusunda, mutlaka yapılacaktır.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Sungurlumuza sözümüz olan Tribünlü güreş eğitim salonu ve yüzme havuzu, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun emirleri doğrultusunda, mutlaka yapılacaktır. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir” dedi.
AK parti İlçe teşkilatında bir basın açıklaması yapan Milletvekili Kavuncu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Çorum’a yapılacak spor yatırımları ile ilgili özellikle güzide ilçemiz Sungurlu’ya yapılması planlanan spor yatırımları, son günlerde polemik, dedikodu konusu haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Milletvekili Kavuncu, ”Buradan tekrar ilan ediyoruz. Sungurlumuza sözümüz olan tribünlü güreş eğitim salonu ve yüzme havuzu, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun emirleri doğrultusunda, mutlaka yapılacaktır. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir” diye konuştu.
Ayrıca özellikle Sungurlumuza bu tesislerin kazandırılması hususunda, başlangıçtan itibaren ve en son, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, milletvekillerimiz ve il başkanımız ile birlikte, şahsımın en büyük gayreti gösterenlerden birisi olduğumuz toplantıya katılan herkesin de malumudur diyen Kavuncu, “Bizler AK kadrolar, başta fedakar Sungurlu teşkilatımız olmak üzere, liderimiz, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde, aziz milletimiz için, kadirşinas Sungurlumuz başta olmak üzere, bütün ilçeleriyle Çorum’umuz için gece gündüz çalışmaya, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.
Toplantı sonunda Milletvekili Kavuncu, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı telefonla aradı. Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Sungurlu’ya Tribünlü güreş eğitim salonu, Şehir stadyumuna soyunma odası ve yüzme havuzu, semt sahaları ve potalar yapılacağını söyledi.

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