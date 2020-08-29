YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi

AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi

KONYA HABERLERİ  | 29.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti Konya İl Başkanlığının 7.

AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongre Süreci kapsamında Doğanhisar ve Derbent İlçe Kongreleri gerçekleştirildi.
AK Parti Konya İl Teşkilatlarında, ilçe kongrelerine Doğanhisar ve Derbent ile devam edildi. 7. Olağan Doğanhisar ve Derbent İlçe Kongrelerine; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, il başkan yardımcıları, Doğanhisar ve Derbent Belediye Başkanları, ilçe ve bölge koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.
İlçe Kongrelerinde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 7. Olağan Kongre sürecine değinerek, “19 yılı geride bırakmış bir partiyiz. Geçtiğimiz 14 Ağustos’ta 19. yaşını tamamlamış, 18 yılı da bu millete hizmet için iktidarda geçirmiş bir partinin mensuplarıyız. İlk günden bu yana aynı azim ve kararlılıkla teşkilatlarımıza hizmet eden herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi de partimizin 7. Olağan Kongre sürecini yürütüyoruz. Gayret edeceğiz, çok çalışacağız. Biz seferle yükümlüyüz. Başarıyı, zaferi veren Cenab-ı Allah’tır. Doğanhisar ve Derbent İlçe Kongrelerimizin ilçelerimize, şehrimize ve teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Olmazların olduğu bir dönemi yaşıyoruz”
Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Angı, “Olmazların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, “Mavi Vatan” olarak adlandırılan Karadeniz ve Akdeniz’deki sondaj çalışmalarımız, yerli otomobil ve yerli silah üretim süreçlerimiz ve daha nicesi ile büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Ağustos ayı milletimiz için zaferler ayıdır. Geçtiğimiz günlerde Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutladık. Yarın da Büyük Taarruz ile Yunan’ın denize döküldüğü Zafer Bayramımızı kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Senlik, benlik davası olsaydı Ayasofya açılmazdı”
18 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin başarısının makam mevki gözetmeden birlik ve beraberlik içinde çalışan teşkilatlardan geldiğini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Eğer senlik benlik davası olsaydı Ayasofya açılamazdı. Elbette bu başarıda Cumhurbaşkanımızın duruşu, cesareti, liderliği çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız da bu cesareti milletimizden alıyor. Görevlerimizin, unvanlarımızın ne olduğunun çok önemi yok. Görevlerimizi nasıl yaptığımızın önemi var. Eğer halkımızın hatırını her şeyden önde tutarsak işte o zaman Allah da bize yardım eder. Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan, arkamızda milletimiz olduğu sürece bu ülkenin sırtını kimse yere getiremez. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Korona virüs salgını sebebiyle tedbirlerin sıkı tutulduğu kongrelerde Doğanhisar’da Fikret Özeralp, Derbent’te ise Musa Akgün yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Konya Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:11
Öğle
12:56
İkindi
16:36
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Eren Eczanesi
Selcuklu
Mermer Eczanesi
Selcuklu
Nazar Eczanesi
Selcuklu
Özge Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Türkmen Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
AK Parti Konya’da kongre süreci yeniden başladı
AK Parti Konya’da kongre süreci yeniden başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.