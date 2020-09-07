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AK Parti dört ilçede kongre yaptı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

AK Parti, Yakutiye ve Palandöken’de 5.

AK Parti dört ilçede kongre yaptı

AK Parti, Yakutiye ve Palandöken’de 5. Olağan, Tekman ve Karaçoban’da ise 7. Olağan İlçe Kongrelerini tamamladı. Kongre sonucunda Yakutiye’de Recep Aydın, Palandöken’de Haktan Ömeroğlu, Tekman’da Taner Özer ve Karaçoban’da Murat Derdiyok yeniden seçilerek güven tazeledi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Malatya Milletvekili ve Erzurum İl Koordinatörü Hakan Kahtalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın da katıldığı ilçe kongrelerinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.
AK Parti’nin yalnızca yatırım yapan ve ekonomi yöneten bir iktidar olmadığını belirten İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 18 yılın sonunda dünyada söz sahibi ve gündem oluşturan bir Türkiye kurduklarını söyledi. AK Parti’nin ekonomisi bitmiş, sağlık sistemi yetersiz, gündemi takip eden ve emir verilen bir ülke teslim aldığını hatırlatan Başkan Öz, “18 yılda tüm ezberleri bozan AK Parti iktidarı, dünyayı kendisine hayran bırakacak bir sağlık sistemi kurmuş, yerli ve milli yatırımlarla savunma sanayisini ayağa kaldırmış, söz sahibi, gündem oluşturan bir Türkiye hedefine ulaşmıştır. Liderimiz, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizi en güçlü ilk on ekonomi arasına sokma hedefine doğru emin adımlarla yürümekteyiz. Gündem takibinden gündem belirleyen Türkiye sınıfına geçmek kolay olmadı tabii, bu yolda emek verdik, fedakarlık yaptık. Şimdi ulaştığımız noktanın daha ilerisine geçmek ve 2023 hedeflerini tam anlamıyla başarmak için daha çok çalışma zamanıdır” dedi.
AK Parti iktidarının gücünü halktan aldığını kaydeden Başkan Öz, “İlçe teşkilatlarımız ve il teşkilatlarımız halka ulaşmak, yapılanları anlatmak ve geçmişi hatırlatmak bakımından çok önemlidir. Aynı zamanda halkın şikayetlerini dinlemede, problemlerini çözmede de yine bu teşkilatlarımıza önemli görevler düşmektedir. Güçlü iktidar, güçlü teşkilatlarla mümkündür. Bu bakımdan daha ileri gitmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedeflere birer birer ulaşmak için daha çok fedakarlık yapmak ve daha çok çalışmak zorundayız. Her şey Erzurum için ve yine her şey Türkiye’miz içindir. İnandığımız yolda yürümeye, inandığımız yolda tüm engelleri aşmaya ant içiyoruz. Bu vesile ile güven tazeleyen arkadaşlarımıza da teşkilatlarımızda yeni görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

AK Parti dört ilçede kongre yaptı

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