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AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 29.04.2020 03:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi tarafından Efeler İlçe Başkanlığı görevine atanan Hüsnü Elbir ilçe yönetim kurulu üyelerini açıkladı.İlçe yönetiminin 29 asıl üyesi şu isimlerden oluştu: Ayşegül Budaklı, Dilek Sarıkaya, Enes Kıvrak, Emine Gül, Emrah Yavuz, Kazım Yalçın, Mehmet Çıldırmaz, Mehmet Özgür, Mustafa Cünit Candaş, Sema Gaspak, Mustafa Kemal Aksongur, Mustafa Uludağ, Mustafa Kalfa, Mustafa Ali Uyar, Murat Yavuz, Muzaffer Koca, Orhan Arslan, Osman Gümüşhan, Ramazan Subaşı, Recep Bilal Aksu, Seracettin Demir, Serkan Bilen, Serkan Çetinoğlu, Seyhan Koyuncu, Şencan Polat, Şennur Özdemir, Tamer Tuna, Uğur Karabulut, Zeki Zedeli.

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi tarafından Efeler İlçe Başkanlığı görevine atanan Hüsnü Elbir ilçe yönetim kurulu üyelerini açıkladı.
İlçe yönetiminin 29 asıl üyesi şu isimlerden oluştu: Ayşegül Budaklı, Dilek Sarıkaya, Enes Kıvrak, Emine Gül, Emrah Yavuz, Kazım Yalçın, Mehmet Çıldırmaz, Mehmet Özgür, Mustafa Cünit Candaş, Sema Gaspak, Mustafa Kemal Aksongur, Mustafa Uludağ, Mustafa Kalfa, Mustafa Ali Uyar, Murat Yavuz, Muzaffer Koca, Orhan Arslan, Osman Gümüşhan, Ramazan Subaşı, Recep Bilal Aksu, Seracettin Demir, Serkan Bilen, Serkan Çetinoğlu, Seyhan Koyuncu, Şencan Polat, Şennur Özdemir, Tamer Tuna, Uğur Karabulut, Zeki Zedeli.

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

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