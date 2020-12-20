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AK Parti Elazığ Milletvekili Balık koronavirüse yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.12.2020 14:20 | Son Güncelleme

AK Parti Elazığ Milletvekili Balık koronavirüse yakalandı

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balık, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Hastalık süresince izolasyon ve tedavisine evde devam edeceğini açıklayan Balık, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şuan iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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