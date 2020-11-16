AK Parti Erdek Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Erdek İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede İlçe Gençlik Kolları Başkanı Önder Şahin, görevi Başkan Emre Konçeli’ye devretti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün kongreye gönderdikleri kutlama mesajları okundu. Açık oylama usulü ile yapılan seçimde, Divan Başkanlığı’na tek liste olarak teslim edilen Emre Konçeli’nin listesi oy birliği ile kabul gördü ve kongreyi ayakta takip eden AK Gençler, yeni başkanlarını alkışlayarak tezahüratlarla karşıladı.

Protokol mensupları, yaptıkları konuşmalarda genç siyasilerin artması gerektiğine dikkat çekerek, eski başkan Önder Şahin’e teşekkür etti ve yeni başkan Emre Konçeli’ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Gençlik MKYK Üyesi Şuay Nilhan Açıkalın, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal ve yöneticileri, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı M. Zahid Bayram, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meral Cengiz, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, parti üyeleri ile çok sayıda genç katıldı.

