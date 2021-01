AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci, güven tazeledi

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, yapılan kongreyle yeniden İl Başkanlığı görevine seçildi.

Erzincan Merkez Kapalı Spor salonunda partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Erzincan Milletvekilleri, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci; “14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana AK Parti çatısı altında Milletvekili olarak, belediye başkanı olarak temsil noktasında hizmet vermiş siyasilerimizle, teşkilatlarda görev almış tüm arkadaşlarıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti dava partisidir, mevki makam partisi değildir. Bugün bu kadrolarda olanlar ileride olmayacaklar, ama bu dava yani Türkiye sevdası millet, vatan ve bayrak sevdası kalıcı olacaktır. Bizim sevdamız, davamız Türkiye’dir, Erzincan’dır, Çayırlı’dır, Kemah’tır, İliç’tir, Kemaliye’dir, Otlukbeli’dir, Refahiye’dir, Tercan’dır, Üzümlü’dür. Milletimizin, devletimizin geleceği bizim gerçek davamızdır. 19 yıldır AK Partimizin içerisinde görev alan, AK davamıza hizmet eden bir kardeşiniz olarak, teşkilat terbiyesi, hiyerarşisi, disiplini içerisinde görev yaptım ve yapmaya devam ediyorum.

AK davamızın iki güçlü liderinden aldığımız vizyon destek ve güçle durmadan yorulmadan memleketimiz şehrimiz milletimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Davamızı parti binasında, koltuklarda değil yüreğimizde taşıyoruz. Yeniden il başkanı olarak gösterilmemde ki desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere son Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, Bölge Koordinatörümüz Metin Bulut’a, milletvekillerimize ve bizlerle beraber durmadan yorulmadan çalışan, teşkilatımızın bütün mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile kongremizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Şireci’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından kongre divanı oluşturuldu. Kongre’de divan başkanlığına AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin; “Değerli dava arkadaşlarım, biz bir yandan ekmeğimizi büyütmenin vefamızı arttırmanın ülkemizde devasa eserler kazandırmanın derdinde iken diğer yandan da bizi yolumuzdan döndürmek isteyen ayağımıza pranga vurmak isteyen bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ağzını her açtığında toplumumuzun bir kesimine hakaretler yağdırıyor. Bir gün öğretmenlerimize bir gün çiftçilerimize bir gün memurlarımıza, bir gün sanatçılarımıza bir gün askerlerimize ve en son olarak Dün de şahit olduk. Valilerimize, kaymakamlarımız da hakaret etmekten geri durmuyor. Arkadaşlarım bunlar kendi yanında olmayan bu millete hizmetkâr olan herkese düşman olmuşlardır. Bunları millet düşmanıdır. Milletin sesine kulak vermeyen insanlar bunlar.

Hiçbir zaman milli iradenin tecellisi ile iktidara gelemeyeceklerini bildikleri için Aziz milletimizin pak temiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı diyecek kadar şirazeden çıkmış bir anlayışın temsilcileri bizi milletimize şikâyet ediyor. Hâlbuki Aziz milletimiz bugüne kadar geride bıraktığımız 15 seçimde bunlara dersini verdi ve öyle inanıyorum ki 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Aziz milletimiz bunları haddini bildireceksin. Erzincanlı kardeşlerim, arkadaşlarım, bizim harcayacak vaktimiz yok. Bizim şehirlerimizde ülkemize kazandıracak daha çok eserlerimiz var. Yapacak daha çok hizmetimiz var. Onun için biz kendi hedeflerimize odaklanacağız. Kendi politikalarımızı belirleyeceğiz. Kendi gündeminizde oluşturacağız. Bizi bu siyasi çekişmelere çekmek isteyenlere asla ve asla prim vermeyeceğiz.

Önümüzde seçimsiz yaklaşık 2,5 yıllık bir dönem var. Gece gündüz demeden uzak yakın demeden yağmur çamur demeden kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle büyük bir ailenin mensubu olduğumuzu asla aklınızdan çıkarmadan birbirimizin hukukunu koruyarak muhafaza ederek birbirimize destek vererek ay yıldızlı al bayrağı daha yukarılara çekmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yani kardeşlerim evlerimiz, düğünlerimiz, bayramlarımız, söylemleriniz yeni dava arkadaşlarımızı içimize kattığımız kutlu günlerimiz, inşallah bugün bu kongre vesilesiyle aramıza katılacak yeni dava arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimizi çok daha büyüteceğiz ve bu hedeflerinizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Son olarak konuşan Binali Yıldırım ise; “19 yıldır AK Parti kurulduğu günden beri liderimiz de Cumhurbaşkanımıza milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’la bu yola çıktığımızda heyecanımız neyse bugün de aynı şekilde devam ediyor. Salgın hastalığa rağmen bu salonda sizlerdeki heyecanı sizlerde ki coşkuyu gördükçe geleceğe yönelik umutlarımız daha artıyor. Bugün beni heyecanlandıran bir başka şey de memleketinde olmam. Can Erzincanlı hemşerilerine birlikte olmam. Elbette Bu topraklar bizim için özel anlam ifade ediyor. Doğduğumuz büyüdüğümüz havasını soluduğumuz acı ve tatlı günlerini yaşadığımız bu topraklar bizim için çok önemli bu topraklara bu ülkeye borcumuz var.

Bugün ülkemizi kalkındırmak için değiştirmek için sağlıkta eğitimde ekonomide adalette hayatın bütün alanlarında dağlar gibi sorunları dağlar gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara bırakmadık üzerine üzerine gittik. Elhamdülillah bu çabaların hizmetlerin sonucun da yapılan 15 seçimde, yerel seçimde milletimiz bize AK Parti’ye onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’a arkadaşlarına durmak yok yola devam dedi. Arkamızda durdunuz yanımızda durdunuz bugünlere geldik. Salonda tedbirlere maske mesafeye dikkat ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aslında bu kongremizi daha önce yapacaktık. Bütün kongrelerimizi ertelemek mecburiyetinde kaldık. Çünkü yaşadığımız bu pandemi süreci bu korona virüs belası hafife alınacak bir şey değil. Dünyayı kasıp kavuruyor. Yani kardeşlerim hiç şakaya gelir tarafı yok. Bu korona hastalığını atlatmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum tedbiri elden bırakmayalım”

Yıldırım, “Sağlıkta dönüşüm dedik, sağlıkta değişim dedik bunu anlamadılar. Şehir hastaneleri dedik kaynak israfı yapıyorsunuz, yandaşa peşkeş çekiyorsun dediler. Ancak işte salgın döneminde sağlığa yapılan yatırım, sağlıkçılara yapılan yatırımın ne kadar niyetli olduğunu ne kadar işe yaradığını ne kadar büyük bir vizyon olduğunu bütün dünya gördü. Türkiye bu dönemde anlı şanlı devletler iç çekerken Amerikalısı Avrupa’sı çaresizlik içerisinde kıvranırken Türkiye bu süreci başarılı bir şekilde yönetmesini bilmiş, bununla da yetinmemiş 150’den fazla ülkeye destek olmuştur. İşte sağlıkta yapılan yatırımın değişimin dönüşünün sonucu budur ve bu sonuç insanımızın hak ettiği sağlık hizmetinin şehir hastaneleri ve 1 milyonu aşan sağlık ordumuzun başarısıdır. Bütün sağlık mensuplarımıza insanımızı sağlığına kavuşturmak için hayatta kalmasını sağlamak için gösterdikleri olağanüstü gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz böyle parmak göstererek hiza verilecek bir ülke değiliz. Böyle bir millet değiliz. Hiçbir zaman geçmişte olduğu gibi dış politikada kısık sesli olmadık. Büyük devletlerin arkasından söz söyleyen bir ülke olmadık. Bu coğrafyada Biz yaşıyorsak tarihi geçmişimizin bize yüklediği sorumluluk var dedi. Hem Doğu Akdeniz’de hem Suriye’de Irak’ta Somali’de Libya’da ve en sonunda Azerbaycan’da 30 yıllık esareti sona erdiren kardeşlerimizin yanında oldu. Her türlü desteği verdik” dedi.

CHP’nin söylemlerine ilişkin konuşan Yıldırım; “Bu ülkenin aşkla şevkle hizmetini gören Valiler ve Kaymakamlarına söylediği sıfat hiçbir şekilde bir Parti Genel başkanlığına yakışacak bir sıfat değildir. Valilerin, kaymakamların görevi insanların içini görmek sorunlarını çözmek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

Değerli kardeşlerim şunu iyi bilmek lazım Türkiye’de sol iktidara demokratik yollardan halk iradesi ile gelecek çok nadirdir darbeler arkasından bir şekilde iktidar elde etmiş olsa bile bu ülkede ne kadar kalıcı eser varsa altında sağ iktidarların. Değerli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selam yok kongrelerimizde görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret sarf etmek durumunda olacağımız emek fedakârlık için şimdiden şükranlarımı sunuyorum” dedi.