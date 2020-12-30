AK Parti Erzincan Milletvekilleri esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla biraraya geldi.

Meclisteki bütçe görüşmelerinin onaylanmasının ardından verilen arada Erzincan’a dönen AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ve Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız ile birlikte esnafın sorunlarını dinleyen milletvekilleri, vatandaşların 2021 yılından umutlu olduklarını kaydetti.

Milletvekilleri Süleyman Karaman, “Yaklaşık 1 aydır TBMM’de çalışmalarımız sürüyor. Bütçeyi onayladık. Bu yıl içerisinde çıkması gereken bazı kanunları görüştük. Ayrıca hem esnafımızın, vatandaşlarımızın kredilerinin ertelenmesi, yapılandırılması kanunda çıktı. Meclis kapandı Erzincan’dayız. Memleketimizde hasret gideriyoruz. Bu arada esnafımızı ziyarete çıktık. Kış sektörüyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gördüğümüz şu elbette satışı düşmeyen sektörlerde var. Pandemiden dolayı kahvehaneler, berberler, lokantalar gibi sektörlerde sıkıntı var. Bu konularla ilgili 2 aydır hükümetimiz tarafından mecliste çalışmalar var. Esnafımıza ne yapabiliriz. Onun içinde yeni bir genelge çıktı. Genelgeye göre de seyyanen biner lira her 3 ay boyunca yardım yapılacak hem de Erzincan genelinde 500 TL kira yardımı yapılacak. İnşallah Ocak ayından sonra esnafımız bu desteklerle işlerini devam ettirmeye çalışacaklar. Bu pandemi süreci tüm dünyada problem. Dolayısıyla ülkemizi de etkiliyor. Bugün sevindirici haberi aldık aşılar geldi. Dolayısıyla aşının gelmesi ile bu süreç ortadan kalkmayacak ama halkımızda morali düzelecek. İnşallah tüm esnafımız işinin başına dönecek. Gördüğümüz Erzincan esnafı bizimle birlikte, bizde esnafımız ile birlikteyiz. AK Parti hükümeti olarak ve Erzincan milletvekilleri olarak yanlarındayız. Esnafımızın ne derdi varsa listelemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız özellikle böyle zamanlarda her zaman halkı ile bütünleşen ve önemli kararları alarak hükûmetimiz ile paylaşımlarda bulunuyor. İnşallah Ocak ayı itibariyle alınan kararlar uygulanmaya başlayacak. Erzincan esnafımıza ve bizlere Allah kolaylık versin, çünkü gerçekten bu pandemi sürecinde yıprandık ama inşallah el birliğiyle bu süreci atlatacağız. Başbakanımız Binali bey ile beraberdik. Özellikle Başbakanımız Erzincan’da esnafımızın dertleri ile ilgilenmemiz talimatı verdi. Buradan esnafımız, hastalarımız ve tüm hemşerilerimiz ile birlikte olmaya çalışıyoruz. Bizlere gösterdikleri ilgiden dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerde gördüğünüz gibi aynı mesleği yapan esnafımızdan biri memnun iken bir diğeri ise şikâyetçi gözüküyor. Bizlerde bu ziyaretlerde almış olduğumuz notları raporlayarak esnafımızın daha güçlenmesi için, vatandaşlarımızın dertlerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ise, “Bugün milletvekilimiz il ve ilçe başkanımız ve il genel meclis başkanımız ile birlikte pandemi kurallarına uyarak Erzincan esnafımızı ziyaret ediyoruz. TBMM 26 Aralık itibariyle tatile girdi. 1 ay boyunca tüm milletvekilleri Cumhurbaşkanımızın talimatları ile kendi illerinde esnaflarımızın dertlerini dinlemek adına bizlerde milletvekilimiz ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunuyoruz. Burada esnaflarımızın sorunlarını yerinde görerek aldığımız notlarımızı devlet büyüklerimize aktaracağız. Başbakanımıza sorunları iletiyoruz, kendileri de Cumhurbaşkanımız ile bu konuları görüşüyorlar. Sahadan gelen problemleri özellikle Cumhurbaşkanımız yakından biliyor. Özellikle aşının gelmesi ile birlikte birçok sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu süreçte devletimiz vatandaşın yanında yer almıştır. Dar gelirli vatandaşlarımızın faz1, faz2 ve faz3 ödemelerinde vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Esnaflarımız ile ilgili destekler de zaten devam ediyor. Biz milletvekilleri olarak sahada gördüğümüz eksikliklerin telafi edilmesi adına çalışmalar yapacağız. Bu süreçte bizlere katkı sağlayan bütün esnaflarımıza, sıkıntılarına rağmen devletimizin yanında, devletimiz var olsun diyerek devletçilik örneği sunuyorlar. Buradan tüm esnaf ve ticaret ile uğraşan, özellikle hizmet sektöründe uğraşanlara saygı, sevgi ve hürmetlerimiz sunuyorum. Özellikle bu pandemi sürecinde hayatlarını riske atarak çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımızda buradan saygılarımı selamlarımı iletiyorum.” diye konuştu.

