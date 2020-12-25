AK Parti Erzincan Milletvekilleri, hastaneye yapılan yenilikleri değerlendirdi

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan son yenilikler ve çalışmalar hakkında bir değerlendirme yaptılar.

Erzincan Milletvekilleri yapıkları açıklamada; “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pandemi ile mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor. Pandemi harici hastalarımıza da sağlık hizmeti sunumunu sürdürüyor. Diğer taraftan gerek alt yapı, gerekse donanım alanlarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Son Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygı, sevgi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sıfır Atık "projesini tamamlayarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandık. Bilimin yanısıra Erzincan’ımızın tanıtımına da katkı sunacak, Pandemi sonrası ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere modern kürsümüz var artık.

Ana bina da tefrişatımızda yenilikler yapıldı. Tamamlanan çevre düzenlemesi sonrası Hastanemiz bahçe temizliğinde kullanılmak üzere modern bahçe temizlik aracını hizmete aldık. Telefon santralimizi yeniledik. “Oksijen üretim sistemi” kapasitemizi artırdık. "Işıkpınar Yerleşkemizi" ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır hale getirdik. Yoğun bakım yatak kapasitemizi artırdık. Tabi ki sağlıkta tüm çalışmalarda özellikle pandemi sürecinde kahramanlarımız olan sağlık yöneticilerimize, çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Sağlık çalışanlarımıza vereceğimiz en büyük destek onlara yardımcı olmaktır. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimize maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet göstermelerini tekrar hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandılar.

