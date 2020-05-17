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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Hayır Çarşısı’nı kuranlara minnettarız"

ERZURUM HABERLERİ  | 17.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik, şehircilikte kaydettiği başarı ivmesini tarımsal yaklaşım ve ekonomide de kaydettiğini belirterek, "Hayır Çarşısı’nı kuranlara minnettarız" dedi.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediyesinin konuğu oldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Hayır Çarşısı’nı kuranlara minnettarız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik, şehircilikte kaydettiği başarı ivmesini tarımsal yaklaşım ve ekonomide de kaydettiğini belirterek, "Hayır Çarşısı’nı kuranlara minnettarız" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediyesinin konuğu oldu. Büyükşehir Belediyesinin Tarım Makina Parkı’nda incelemelerde bulunan Aydemir, Başkan Sekmen’le birlikte Hayır Çarşısı’nda gerçekleştirilen sosyal belediyecilik yaklaşımını paylaştı. Milletvekili Aydemir, “Hayır Çarşısı’nı gezerken fukara gönlünü ferahlatan resimler gördük. Sayın Sekmen’e minnettarız" dedi.
Büyükşehir Belediyesinin ekonomik düzeyde ve özellikle tarımsal alanda zirve çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesince il çiftçisi için tarımsal alet üretiminin her türlü övgüye layık olduğunu vurguladı. Milletvekili Aydemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sekmen Erzurum’u yerel hizmetlerin doruğuna taşıdı. Bugün eşsiz, özgün ve ihtiyaçlara mebni devasa çalışmalarını gözlemlerken bu kanaatimizi bir daha perçinledik. Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızın madalya takacağı işler de yapılıyor. Teşekkürler" yorumunda bulundu.
Başkan Sekmen’le birlikte Büyükşehir Belediyesi Hayır Çarşısı’nın konuğu olan Milletvekili Aydemir, "Alvarlı Efe Hazretleri Erzurum’u mevlaya emanet ederken bir tespit yapıyor; ’Fukara gönlünü gülşen ederler/ Mevlâya emanet olsun Erzurum’ kaydını düşüyor. Sayın Sekmen ile Hayır Çarşısı’nı gezerken fukara gönlünü ferahlatan resimler gördük. Sayın Sekmen ve Büyükşehir Belediyemize müteşekkiriz" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir:

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