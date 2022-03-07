AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Adana'da konferans verdi:

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Anadolu, tarih boyunca Müslümanların ana kucağı gibi olmuştur. Sadece Suriye'den değil, yeri gelmiştir, Irak'tan, Orta Asya'dan, Balkanlardan, Kırım'dan, Kafkasya'dan birçok insanın zulme maruz kalmış olan Müslümanların sığındıkları bir liman olmuştur." dedi.

Aktay, Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortak Geleceğimizin Kodları" konferansında yaptığı konuşmada, Müslümanlar olarak bir insanlığa iletilecek mesajlarının olduğunu söyledi.

Yardımlaşma noktasında herkesin iyilik için çaba göstermesi gerektiğini belirten Aktay, "İnsanlara mesajı iletirken bu mesajı iletiyor olmaktan dolayı ücret talep etmeyen insanlarız biz. Öyle olmalıyız ve öyle olduğunuz ölçüde başarılı olursunuz. Öyle olduğumuz ölçüde bizim mesajımız insanların kalbinin derinliklerine kadar ulaşır." diye konuştu.

Müslümanların dünyada kaybedeceği hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Aktay, "Bizim bütün derdimiz insanlığa duyduğumuz şefkattir. Biz bizi mutlu kılan bir dini başka insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Kendi mutluluğumuzu insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Kendi mutluluğumuzu başka insanlardan kıskanan insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.

"Osmanlı bayrağı altında hep biz hep bir ülkeydik, tek bir toplum idik. Burada sadece Müslüman'ı, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü demiyorum. Aynı zamanda Müslüman'ı ve Hristiyan'ı da beraberdik." diyen Aktay şunları kaydetti:

"Anadolu, tarih boyunca Müslümanların ana kucağı gibi olmuştur. Sadece Suriye'den değil, yeri gelmiştir, Irak'tan, Orta Asya'dan, Balkanlardan, Kırım'dan, Kafkasya'dan birçok insanın zulme maruz kalmış olan Müslümanların sığındıkları bir liman olmuştur. İyi ki de böyle olmuştur. Allah bu özelliği dolayısıyla hep burayı beslemiştir. Burada tam insanlar biraz uyuşurken uyuşmuş rahatlarına ermiş. Artık sadece kendi konforlarına ve sadece kendi bencilliklerine gömülmüşken, Allah başka bir kavim gönderiyor. O kavim aracılığıyla topluma adeta yeni bir ruh kazandırıyor. Yeni bir canlılık kazandırıyor, bereket kazandırıyor. Bugün aslında yaşadığımız şeyi biraz böyle görmemiz de mümkün."

