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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", "Yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" isimli fotoğraflarını seçen Dağ, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

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