AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aliağa Başkanlığı’nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığının yeni yönetimi ile ilk kez bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ile partinin ilçe yönetimi katıldı. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, “Görüldüğü üzere genç ve dinamik bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Seçimin olmadığı uzun bir süreç var önümüzde ve biz bu zaman zarfında üyelerimizle hasbihal etmeyi ve onlara dokunmayı amaçlıyoruz. Nüfusu 100 bine dayanan ilçemizde Aliağa Teşkilatımız 10 bine yaklaşan üye sayısıyla güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. 7’si merkez, 23’ü köy olmak üzere 30 mahalleden müteşekkil Aliağamızda üye güncelleme çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bu kısa zaman içerisinde 1 mahallemizi bitirdik bile. Nicelikle, niteliği harmanlamaya çalışacak, üyelerimizin canlı ve güncel olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. İzmir ilçeleri içinde alfabetik olarak 1. sırada olan ilçemiz, inşallah en kısa zamanda teşkilatının dinamikliği ve gayreti ile tüm ilçeler arasında 1. sırada yer alacaktır. Çabamız ve gayretimiz, bu bayrak yarışında bizden önce çalışan arkadaşlarımızdan, daha ileriye geçmek ve bizden sonrakilere güzel bir miras bırakmak olacaktır. Türkiye’nin güçlü ve sağlam bir şekilde, geleceğe emin adımlarla yürümesi için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımıza layık olmaya ve onun hızına yetişmeye çalışıyoruz. Dualarımız onunla, gayretimiz ve çabamız onu yalnız bırakmamak içindir. Esas gayemiz ’istemeyiz’ çığırtkanlığı yapanlara inat, hayata geçen projelerimizle ülkemizi her gün bir adım daha ileriye taşıyan AK Partimizi güçlü ve sağlam bir şekilde ilçemizde temsil etmektir. Bu vesileyle geçtiğimiz Cuma günü tanıtımı yapılan ve 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü gün olarak tarihe not düşülen yerli aracımız Türkiye’nin otomobilini gururla alkışladık, bir kere daha milletimizle iftihar ettik. Bu kutlu hayalin gelecek daha güzel günlerin müjdecisi olduğuna hiç şüphemiz yoktur. Tüm teşkilatım ve şahsım, aracımızı yollarda göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyor ve bu bayram gününe hazırlık yapıyoruz. Bu yeni Türkiye’nin sağlam ve dik duruşudur. Bizler, her an sefere hazır bir şekilde, partimizin emrindeyiz. Bu yolda sefer bizden zafer Allah’tandır şuuruyla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.