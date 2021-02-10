AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin AK Parti için önemini vurgulayarak, bu süreçte tüm teşkilat mensuplarının canla başla çalışacağını söyledi.

Dağ, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerde helalleştiklerini ve geleceğe dönük plan ve projeleri ortaya koyduklarını belirtti.

Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 yıl boyunca bir kere olsun yorulma düşünmeyen, sokak sokak, cadde cadde, seçimde ve seçim dışında partimizi ve liderimizi anlatan ve bu 20 yıl boyunca hem e-muhtırada, hem Gezi'de, hem de 17-25 Aralık gibi yolsuzluğa büründürülmüş darbe girişiminde, 15 Temmuz'da, bir kere olsun 'acaba' demeyen, bugün şu salonda olan ve aynı zamanda bu 20 yıl boyunca hizmette bulunup da bu salona gelemeyen gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, mahalle başkanları, hepinizden Allah razı olsun diyorum.

Balıkesir'in bir önceki kongresini hatırlıyorum. O gün de Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce bir konuşma yapmıştık. Hatta biraz uzayınca dedim ki 'Genel başkan yardımcılarının görevlerinden biri de genel başkan girinceye kadar salonu hazırlamaktır. Bu da görevlerimizden biri' demiştik. Şimdi o kongreden bu döneme 5 vekilli bir Balıkesir'imiz var. Büyükşehir Belediyesini kazanmış bir Balıkesir'imiz var. Tüm teşkilatıyla büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, il başkanımız, önceki dönem milletvekillerimiz, birlik ve beraberliğin nasıl bir netice getirdiğini Balıkesir 2018 seçimlerinde ve belediye başkanlığı seçimlerinde gördü."

Hamza Dağ, kongreden sonra da teşkilattaki bu birlik ve beraberliğin sürmesini diledi.

Bu kongrede, salonda oluşan tabloyu canla başla sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Dağ, "2023 seçimleri, bugüne kadar AK Parti'nin girdiği seçimlerin en çetini olacak. Onun için her bir kardeşimizle, teşkilat mensubumuzla inşallah canla başla uğraş vereceğiz." diye konuştu.

