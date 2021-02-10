YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

10.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2023 seçimleri, bugüne kadar AK Parti'nin girdiği seçimlerin en çetini olacak. Onun için her bir kardeşimizle, teşkilat mensubumuzla inşallah canla başla uğraş vereceğiz"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin AK Parti için önemini vurgulayarak, bu süreçte tüm teşkilat mensuplarının canla başla çalışacağını söyledi.

Dağ, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerde helalleştiklerini ve geleceğe dönük plan ve projeleri ortaya koyduklarını belirtti.

Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 yıl boyunca bir kere olsun yorulma düşünmeyen, sokak sokak, cadde cadde, seçimde ve seçim dışında partimizi ve liderimizi anlatan ve bu 20 yıl boyunca hem e-muhtırada, hem Gezi'de, hem de 17-25 Aralık gibi yolsuzluğa büründürülmüş darbe girişiminde, 15 Temmuz'da, bir kere olsun 'acaba' demeyen, bugün şu salonda olan ve aynı zamanda bu 20 yıl boyunca hizmette bulunup da bu salona gelemeyen gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, mahalle başkanları, hepinizden Allah razı olsun diyorum.

Balıkesir'in bir önceki kongresini hatırlıyorum. O gün de Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce bir konuşma yapmıştık. Hatta biraz uzayınca dedim ki 'Genel başkan yardımcılarının görevlerinden biri de genel başkan girinceye kadar salonu hazırlamaktır. Bu da görevlerimizden biri' demiştik. Şimdi o kongreden bu döneme 5 vekilli bir Balıkesir'imiz var. Büyükşehir Belediyesini kazanmış bir Balıkesir'imiz var. Tüm teşkilatıyla büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, il başkanımız, önceki dönem milletvekillerimiz, birlik ve beraberliğin nasıl bir netice getirdiğini Balıkesir 2018 seçimlerinde ve belediye başkanlığı seçimlerinde gördü."

Hamza Dağ, kongreden sonra da teşkilattaki bu birlik ve beraberliğin sürmesini diledi.

Bu kongrede, salonda oluşan tabloyu canla başla sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Dağ, "2023 seçimleri, bugüne kadar AK Parti'nin girdiği seçimlerin en çetini olacak. Onun için her bir kardeşimizle, teşkilat mensubumuzla inşallah canla başla uğraş vereceğiz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Balkan Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Bandırmaspor Genel Kurula 27 milyon TL borçla gidecek!

Bandırmaspor Genel Kurula 27 milyon TL borçla gidecek!

Bandırmaspor Genel Kurula 27 milyon TL borçla gidecek!

Bandırmaspor Genel Kurula 27 milyon TL borçla gidecek!

Balıkesir’de 11 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 11 aranan şahıs yakalandı

Altıeylül Belediyesi afetlere hazır

Altıeylül Belediyesi afetlere hazır

İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

Burhaniye Belediyesi deprem için önlem adımları attı

Burhaniye Belediyesi deprem için önlem adımları attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.