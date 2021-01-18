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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Mardin'de temaslarda bulundu

18.01.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Mardin'de temaslarda bulundu

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Mardin Valiliğini ve Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Yazıcı, beraberinde AK Parti Konya Milletvekili ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Ağralı, Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile Valiliği ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Yazıcı, Vali Mahmut Demirtaş ile makamında bir süre görüştükten sonra, beraberindekilerle Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti.

Manastırı gezen Yazıcı, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve din görevlileriyle görüştü.

Yazıcı, daha sonra bir otelde Mardin oda başkanlarıyla bir araya gelerek, sorun ve önerileri dinledi.

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