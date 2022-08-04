YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

04.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Ardahan İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kandemir, beraberindeki heyetle AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç'u ziyaret etti.

Kandemir, daha sonra teşkilat üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Ziyarete, Kandemir'e AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Kars ve Artvin illerinden partililer de eşlik etti.

Ziyaret sonrası Kandemir, parti binası önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendiArdahan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Ardahan ziyaret

Ardahan Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:00
Öğle
12:20
İkindi
16:14
Akşam
19:30
Yatsı
21:06
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.