YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Malatya'da partililerle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Malatya'da partililerle buluştu:

02.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber." dedi.

Kandemir, partisinin Malatya İl Başkanlığınca Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere, kentte verimli bir çalışma yapacaklarını, Malatya'nın "gönüllerinin şehri" olduğunu söyledi.

Malatya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, her defasında arkasında durarak sahip çıktığını vurgulayan Kandemir, buranın kendileri için önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

AK Parti siyasetini zenginleştirmek, buna katkı vermek anlamında çok verimli bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Dünya zor dönemlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda insanlık vicdanını kanatan bir çatışma yaşanıyor. Biz de ülke olarak her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber. Ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşmasının güçlü bir liderlikle mümkün olabileceğine yaşanan her çatışmada, dünyanın içinden geçtiği krizlerde bir kere daha şahitlik ediyoruz. Böyle bir genel başkana böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için hamdediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla sadece Malatya'yı değil kuşkusuz tüm Türkiye'yi, dünyada yaşanan gelişmeleri masaya yatırıp değerlendireceğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise 20 yıllık bir ailenin teşkilat başkanını Malatya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Teşkilat çalışmaları kapsamında Kandemir ile bir araya geldiklerini belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da kendisinin tavsiye ve talimatlarını dinleyeceklerini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye başkanları ve partililerin katıldığı program, daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Kalkınma Ajansından 4 kente 800 milyon liralık destekFırat Kalkınma Ajansından 4 kente 800 milyon liralık destek
GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldüGÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındıMersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:44
İkindi
15:54
Akşam
18:27
Yatsı
19:43
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!

İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.