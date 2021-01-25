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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mersin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

25.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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"İnanıyoruz ki partimiz büyümeye devam edecek. Bu iddiayı yarınlara bu kadroyla beraber taşıyacağız"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İnanıyoruz ki partimiz büyümeye devam edecek. Bu iddiayı yarınlara bu kadroyla beraber taşıyacağız." dedi.

Kandemir, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Mersin İl Başkanlığının, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin bir hizmet hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin, dünüyle bugünüyle yarına uzanacak bir iddianın adı olduğunu vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın diliyle, duruşuyla, cesaretiyle AK Parti dünyaya yeni bir çağrı yaptı, bir kardeşlik çağrısı; 'Nerede olursanız olun, dünyanın hangi köşesinde bulunursanız bulunun, eğer bir adalet arayışınız varsa onun adresi AK Parti'dir' diyen bir çağrı yaptık hep beraber. Bu çağrıya destek olan, bu çağrı için mücadele eden, sandıklarda, köylerde, mahallelerde gayret göstermiş tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki partimiz büyümeye devam edecek. Bu iddiayı yarınlara bu kadroyla beraber taşıyacağız. Bu heyecanlı salon, bu gayretli teşkilatla Tayyip Erdoğan'ın arkasında yazacak çok hikayemiz, anlatacak çok destanımız olacak inşallah."

Partisinin Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'e teşekkür eden Kandemir, "Sağ olsun Mersin'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin muhafazasında, AK Parti'nin sıratı müstakimde kalarak bu işte, bu şehirde vicdan olmaya devam etmesinde, adalet arayışında, hakkaniyet mücadelesinde iyi bir liderlik, bir örneklik yaptı. İnanıyorum ki bu dönemde de inşallah görev alan arkadaşlarımızla birlikte bu iddiayı devam ettirecek, daha da ileriye taşıyacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Hatay Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirerek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mersin'i, "Türkiye'nin incisi" şeklinde nitelendiren Özel, "Bundan önce olduğu gibi yolumuza birlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde devam edeceğimize inancımız tamdır." diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik güzel şekilde geçirdikleri kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

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