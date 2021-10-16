AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

DİYARBAIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 775'inci gününde sürüyor.

Karaaslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve partililerle evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek onlarla görüştü.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröre meydan okuyan, evlatları için haykıran ve seslerini dünyaya duyuran Diyarbakır annelerini görmeden kentten ayrılamayacağını söyledi.

Anne ve babaların her zaman yanında olduklarını ifade eden Karaaslan, "Onların sergilediği bu dik duruşun, direnişin, evlatları için yaptıkları çağrının ne denli değerli olduğunun ve zamanında Diyarbakır sokaklarında kepenkleri kapattıranları bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan kaçıp gitme durumunda bıraktıkları o cesur yürekli annelere bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü silahın, terörün karşısında anne yüreğinin ne denli güçlü, annenin gözyaşının bunların ötesinde bir güce sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldular." diye konuştu.

Ailelerin yaz kış demeden 775 gündür eylemlerini sürdürdüğünü ve bu süreçte de 32 annenin evladına kavuştuğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bir yandan devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin fedakar çabalarıyla sınırlarımızın içinde ve ötesinde terörle mücadele ederken bir yandan bizler terörün temsilcisi olduklarını inkar etmeyenlerle TBMM başta olmak üzere her platformda mücadeleyi sürdürürken bir yandan da işte buradaki anneler gerçeği yine tüm dünyaya duyurarak, yüreklerindeki sızıyı haykırarak ama sızı kadar büyük bir cesaret göstererek dünyaya mesaj veriyorlar."

Terör örgütüne katılımların artık onlarla ifade edildiğine dikkati çeken Karaaslan, Türkiye'nin terör belasından kurtulacağını vurguladı.

Karaaslan, "Diyarbakır'ın artık geçmişle kıyas edilemeyecek ölçüde terörle, şiddetle değil, değerleriyle, kadim kültürüyle, medeniyet izleriyle, güzel insanlarıyla ve misafirperverlikleriyle anılan bir şehir olması, iş ve istihdam olanaklarının her geçen gün artması, 'Bu şehri çukurlarla deldirtmeyiz, teröre teslim etmeyiz.' diyen Diyarbakır halkının azmiyle gayretiyle bugün bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

